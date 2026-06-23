Leonardo Lobos brindará un taller sobre uso seguro del celular y prevención de estafas digitales en la Biblioteca Popular María Juana

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Leonardo Lobos, especialista en seguridad digital y prevención de estafas, quien estará a cargo de un importante taller que se desarrollará en la Biblioteca Popular María Juana y que tiene como objetivo brindar herramientas prácticas para utilizar el teléfono celular de manera más segura.

La propuesta surge en un contexto donde las estafas digitales, el robo de cuentas y los engaños a través de internet se han vuelto cada vez más frecuentes. Por ello, el curso busca que los participantes aprendan a proteger su información personal, reconocer posibles amenazas y aprovechar las herramientas digitales con mayor confianza y seguridad.

Lobos, programador Full Stack Senior, analista de datos y especialista en seguridad digital, explicó durante la entrevista la importancia de incorporar conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los teléfonos móviles y las aplicaciones que utilizamos diariamente. Además, destacó que muchas estafas pueden prevenirse simplemente aprendiendo a identificar mensajes sospechosos, enlaces falsos o intentos de robo de información.

Durante los ocho encuentros previstos, los asistentes abordarán temas como el uso básico y general del celular, WhatsApp y la comunicación digital, prevención de fraudes y estafas online, protección de cuentas y datos personales, identificación de páginas y enlaces peligrosos, y seguridad en aplicaciones y redes sociales.

El taller se desarrollará de manera presencial en la Biblioteca Popular María Juana, con clases de una hora y media de duración. Los participantes deberán concurrir con su propio teléfono celular para poder aplicar los conocimientos adquiridos durante cada encuentro.

Desde la institución destacaron la importancia de esta capacitación, especialmente para quienes desean desenvolverse con mayor seguridad en el entorno digital y evitar situaciones que puedan comprometer su información personal o sus cuentas en internet.

Los interesados en obtener más información o consultar sobre futuras inscripciones pueden comunicarse con la Biblioteca Popular María Juana al teléfono 471523 o a través del correo electrónico bibliomariajuana@gmail.com.