De la Gran Italia Viajes 2 presentó sus propuestas para las vacaciones de invierno y el resto del año

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Estefanía Rinero, representante de De la Gran Italia Viajes 2, quien brindó detalles sobre las diferentes propuestas turísticas que la empresa tiene preparadas para las vacaciones de invierno y para quienes ya están planificando escapadas y viajes durante el segundo semestre de 2026.

Durante la entrevista, Rinero destacó que existe una importante demanda de viajes nacionales e internacionales, con opciones para distintos presupuestos y preferencias. Entre las propuestas más destacadas aparecen destinos tradicionales del turismo argentino como Tucumán, Tilcara y Bariloche, además de alternativas internacionales en el Caribe que continúan despertando gran interés entre los viajeros de la región.

Una de las primeras salidas programadas será el Circuito Tucumano, previsto para el 7 de julio. El paquete incluye viaje en bus 5 estrellas mix, tres noches de alojamiento en Tucumán, media pensión, excursión a Termas de Río Hondo, coordinador permanente y asistencia médica. La tarifa promocional es de $279.990 por pasajero.

Otra de las opciones para las vacaciones de invierno es Tilcara, con salida el 9 de julio. El programa contempla tres noches de alojamiento, viaje en bus cama, desayuno, seguro de asistencia al viajero y excursiones incluidas por Tilcara, Purmamarca, el Cerro de los Siete Colores, Maimará y la Paleta del Pintor. Además, los pasajeros podrán optar por excursiones adicionales a Salinas Grandes, La Quiaca, Villazón e Iruya. El valor del viaje es de $473.750 por persona.

Para quienes buscan disfrutar de la nieve y los paisajes patagónicos, la agencia ofrece una salida a San Carlos de Bariloche el 11 de julio. El paquete incluye transporte 5 estrellas, seis noches de alojamiento, media pensión, coordinador permanente y asistencia al viajero. La tarifa por pasajero es de $880.999.

Además de las propuestas nacionales, De la Gran Italia Viajes 2 ya promociona sus salidas internacionales a Bayahibe, República Dominicana, uno de los destinos más elegidos del Caribe. El paquete incluye vuelo desde Rosario, ocho noches de alojamiento con sistema All Inclusive y asistencia médica en el Hotel Catalonia Bayahibe. Las salidas están previstas para el 24 de agosto, 21 de septiembre y 19 de octubre, con tarifas que parten desde los 1.848 dólares por pasajero.

Estefanía Rinero señaló que muchas personas ya están reservando sus vacaciones con anticipación para acceder a mejores tarifas y garantizar disponibilidad, especialmente en destinos que suelen tener una alta demanda durante las vacaciones de invierno y la temporada de primavera.

Desde la agencia invitan a los interesados a consultar por estas y otras propuestas disponibles para lo que resta del año, con opciones que combinan turismo, descanso, naturaleza y experiencias culturales tanto dentro como fuera del país.