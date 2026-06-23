Estudio científico alerta sobre los sartenes antiadherentes: un simple rayón podría liberar miles de partículas potencialmente tóxicas

Los sartenes antiadherentes se han convertido en un elemento habitual en millones de cocinas alrededor del mundo gracias a su practicidad y facilidad de limpieza. Sin embargo, una reciente investigación científica encendió una señal de alerta al revelar que estos utensilios podrían representar un riesgo para la salud cuando presentan daños en su superficie.

El estudio, publicado en la revista científica Science of the Total Environment (DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.158293), concluyó que un solo rayón en un sartén recubierto con teflón puede liberar miles de partículas microscópicas del material antiadherente hacia los alimentos y el ambiente.

¿Qué descubrieron los investigadores?

Los científicos analizaron superficies de sartenes recubiertas con politetrafluoroetileno (PTFE), más conocido por su nombre comercial, Teflón. Mediante técnicas avanzadas de microscopía, observaron que pequeñas raspaduras producidas por utensilios metálicos o por el desgaste cotidiano pueden desprender grandes cantidades de microplásticos y nanoplásticos.

Según los resultados, una sola grieta o rayón puede liberar aproximadamente 9.000 partículas de plástico microscópicas. En casos de daños más severos, la cifra podría elevarse a millones de partículas.

Estas partículas son tan pequeñas que resultan invisibles al ojo humano y pueden terminar mezclándose con los alimentos consumidos diariamente.

¿Por qué preocupa a los especialistas?

La preocupación no se limita al plástico en sí. Los recubrimientos antiadherentes suelen formar parte de una familia de compuestos químicos conocidos como PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas), denominadas popularmente “químicos eternos” porque pueden permanecer durante años en el medio ambiente y en el organismo humano.

Diversas investigaciones internacionales han vinculado la exposición prolongada a determinados PFAS con:

Alteraciones hormonales.

Problemas de fertilidad.

Disminución de la respuesta inmunológica.

Afecciones hepáticas.

Trastornos metabólicos.

Incremento del riesgo de algunos tipos de cáncer.

Alteraciones del desarrollo infantil.

No obstante, los especialistas aclaran que el riesgo depende de múltiples factores, como el tipo de recubrimiento utilizado, el grado de deterioro del utensilio y la frecuencia de exposición.

¿Son peligrosos todos los sartenes antiadherentes?

No necesariamente. Los expertos destacan que los utensilios modernos fabricados bajo normas actuales son considerablemente más seguros que los producidos décadas atrás.

Desde 2015, gran parte de la industria eliminó el uso del ácido perfluorooctanoico (PFOA), uno de los compuestos más cuestionados por organismos sanitarios internacionales.

Sin embargo, el estudio señala que incluso los recubrimientos actuales pueden desprender partículas cuando la superficie se deteriora significativamente.

Cómo reducir los riesgos

Los especialistas recomiendan algunas medidas simples para prolongar la vida útil de los sartenes y minimizar la liberación de partículas:

Evitar el uso de utensilios metálicos sobre superficies antiadherentes.

Utilizar espátulas de silicona, madera o nylon.

No sobrecalentar los sartenes vacíos.

Reemplazar los utensilios que presenten rayaduras profundas o zonas descascaradas.

Lavar con esponjas suaves y evitar productos abrasivos.

Considerar alternativas como acero inoxidable, hierro fundido o cerámica de buena calidad.

Un problema que va más allá de la cocina

La investigación se suma a una creciente cantidad de estudios que analizan la presencia de microplásticos en el agua, los alimentos e incluso en tejidos humanos.

Durante los últimos años, científicos han detectado microplásticos en sangre, pulmones, placenta e incluso en muestras de tejido cerebral. Aunque todavía se investiga el verdadero impacto de esta exposición sobre la salud humana, la comunidad científica coincide en que reducir las fuentes innecesarias de contaminación plástica representa una medida prudente.

Más información y nuevas investigaciones

Los autores del estudio destacan que aún son necesarios más trabajos científicos para comprender con precisión cuánto material llega efectivamente al organismo a través de la cocción y cuáles son las consecuencias a largo plazo.

Mientras tanto, el mensaje principal es claro: los sartenes antiadherentes en buen estado continúan siendo ampliamente utilizados y considerados seguros por las autoridades regulatorias, pero aquellos que presentan rayones, grietas o desprendimientos visibles deberían ser reemplazados para reducir la exposición a partículas potencialmente dañinas.

Fuente científica: Xu et al., Release of microplastics and nanoplastics from Teflon-coated cookware, Science of the Total Environment (2022). DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.158293.