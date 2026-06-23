Las Patronales de Garibaldi continúan con gran participación de vecinos y visitantes

Las Fiestas Patronales de Garibaldi se viven con gran entusiasmo y una importante convocatoria de vecinos y visitantes de toda la región. En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Maribel Gamboa, quien realizó un balance muy positivo de las actividades desarrolladas durante el último fin de semana y adelantó lo que resta de la programación en honor a San Juan Bautista.

Gamboa destacó el éxito de las propuestas realizadas en el SUM Comunal y en distintos espacios del pueblo, donde familias completas pudieron disfrutar de espectáculos musicales, danzas, artesanos, emprendedores y del tradicional paseo criollo. Las calles de la localidad se llenaron de vida y color en una celebración que volvió a poner en valor las tradiciones y el espíritu comunitario que caracteriza a Garibaldi.

Las actividades continuarán esta noche con la tradicional Fogata de San Juan, uno de los momentos más esperados de la programación patronal. La ceremonia, cargada de simbolismo y tradición, reúne cada año a vecinos y visitantes alrededor del fuego para compartir una noche especial en comunidad.

Los festejos seguirán el miércoles 24 de junio, día de San Juan Bautista, con la celebración de la Santa Misa y posterior procesión desde las 10:30 horas en la capilla local. Por la tarde, las actividades se trasladarán a la cancha del Club San Martín, donde se realizará una barrileteada con premios destinada exclusivamente a barriletes de confección artesanal. Más tarde tendrá lugar el tradicional Matebingo con merienda, una propuesta pensada para disfrutar en familia.

La programación culminará el domingo 28 de junio con el gran almuerzo y baile aniversario organizado por la Comisión Directiva del SAMCo Garibaldi. La jornada reunirá a vecinos, instituciones y visitantes en un encuentro de celebración, camaradería y reconocimiento al trabajo comunitario que distingue a la localidad.

Durante la charla radial, Maribel Gamboa remarcó la importancia de estas fiestas para fortalecer la identidad local y mantener vivas las costumbres que forman parte de la historia de Garibaldi. Además, invitó a toda la comunidad de la región a sumarse a las actividades previstas y acompañar una nueva edición de las Patronales, que una vez más demuestran el fuerte sentido de pertenencia y participación de los garibaldenses.