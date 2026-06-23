“La República Perdida”: el documental imprescindible para comprender la historia argentina reciente

A más de cuatro décadas de su estreno, “La República Perdida” continúa siendo una de las obras audiovisuales más importantes para entender la historia política argentina del siglo XX. Estrenado en 1983, en el mismo año en que el país recuperó la democracia tras la última dictadura militar, el documental se convirtió en un material de consulta fundamental para generaciones de estudiantes, docentes, periodistas e investigadores.

Dirigido por Miguel Pérez y producido por Luis Gregorich, el documental realiza un recorrido por más de medio siglo de historia nacional, desde el golpe de Estado de 1930 que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen hasta el regreso de la democracia en 1983 con la elección de Raúl Alfonsín.

¿De qué trata?

A través de imágenes de archivo, registros periodísticos y material documental de enorme valor histórico, “La República Perdida” reconstruye algunos de los acontecimientos más trascendentes de la Argentina contemporánea.

La obra aborda el surgimiento de los gobiernos militares, el ascenso y la caída del peronismo, la inestabilidad política que caracterizó gran parte del siglo XX, los sucesivos golpes de Estado, la violencia política de los años setenta, la Guerra de Malvinas y el proceso que desembocó en la recuperación democrática.

Más que una simple cronología de hechos, el documental invita a reflexionar sobre las consecuencias que tuvieron las interrupciones institucionales y la importancia de preservar el sistema democrático.

¿Por qué sigue siendo importante verlo?

Aunque fue realizado hace más de 40 años, “La República Perdida” mantiene una enorme vigencia. Su valor principal radica en que permite comprender cómo se construyeron muchos de los procesos políticos, sociales y económicos que todavía influyen en la Argentina actual.

Ver este documental ayuda a contextualizar debates contemporáneos, entender el funcionamiento de las instituciones democráticas y conocer los desafíos que atravesó el país durante décadas marcadas por conflictos políticos y militares.

Además, constituye una herramienta educativa de gran utilidad para las nuevas generaciones, que no vivieron aquellos acontecimientos pero que pueden acceder a testimonios e imágenes originales de momentos decisivos de la historia nacional.

¿Dónde puede verse?

Actualmente, “La República Perdida” puede encontrarse de manera gratuita en plataformas de video como YouTube, donde existen versiones completas disponibles para su visualización. También suele formar parte de ciclos educativos, actividades académicas y propuestas culturales vinculadas al estudio de la historia argentina.

Su secuela, “La República Perdida II”, estrenada en 1986, amplía el análisis y aborda los primeros años del retorno democrático, convirtiéndose en un complemento ideal para quienes deseen profundizar en el período.

Una obra que invita a reflexionar

En tiempos donde la información circula a gran velocidad y los debates sobre el pasado suelen reaparecer con fuerza, “La República Perdida” sigue siendo una obra fundamental para conocer, analizar y reflexionar sobre la historia argentina reciente.

Comprender el pasado no garantiza evitar los errores del futuro, pero sí brinda herramientas para interpretar mejor la realidad. Por eso, más de cuatro décadas después de su estreno, este documental continúa siendo una recomendación indispensable para cualquier argentino interesado en conocer las raíces de la democracia y los desafíos que marcaron la construcción del país actual.