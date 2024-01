Desde el SAMCo local se alerta sobre la propagación del sarampión, tras el caso de un niño en Salta

El Ministerio de Salud de la provincia de Salta confirmó un caso de sarampión. Se trata de un niño de 19 meses de edad que no fue vacunado. El caso no cuenta con antecedentes de viaje y en la investigación inicial no surge contacto con casos sospechosos antes del inicio de los síntomas.



La doctora Laura Allasia del SAMCo de María Juana informó al aire la importancia de colocarse las vacunas que están en el calendario, y los problemas de salud que puede ocasionar dicha omisión.