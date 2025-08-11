Deslumbrante actuación de diversos coreutas en el 39° Encuentro Coral en María Juana

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos

En el marco de las Fiestas Patronales de María Juana, el pasado sábado la Parroquia Santa Juana Francisca fue escenario de una noche cargada de música y emoción con la realización del 39° Encuentro Coral. Entre las destacadas presentaciones, el coro “De Voz a Vos”, integrado por jóvenes talentos del Conservatorio de Música de San Francisco, cautivó al público con su calidad vocal y su puesta en escena.

Luego de la actuación, en Radio María Juana conversamos con Leonela Ramírez, coreuta de la agrupación, y con su directora Ana Celi Anselmi, quienes compartieron sus sensaciones sobre esta participación especial. Ambas coincidieron en destacar la calidez del público y el valor de estos espacios que permiten el intercambio cultural y artístico entre comunidades.

La presentación de “De Voz a Vos” fue uno de los momentos más aplaudidos de la velada, consolidando a este joven coro como una de las promesas del canto coral en la región y dejando una huella imborrable en esta edición del encuentro.