Destacada actuación de María Juana en el torneo de bochas en Susana

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El Club Atlético María Juana tuvo un domingo positivo en el Torneo “Boching Susana”, donde participó con dos equipos en la modalidad de parejas, logrando muy buenos resultados y posicionándose entre los protagonistas de la competencia.

Por un lado, la dupla integrada por Marcelo Romero y Guillermo Neuvinger consiguió tres triunfos: 12 a 6 ante Villa Rosa, 12 a 5 frente a Libertad de Cañada Rosquín y 12 a 3 contra San Vicente 3, cayendo luego 12 a 6 ante San Vicente 2. Estos resultados les permitieron ubicarse entre los cuatro mejores de la sede Susana.

Por su parte, Sebastián y Oscar Santi tuvieron una sobresaliente performance, con victorias por 12 a 3 ante Villa Rosa, 12 a 6 frente a Santa Clara, 12 a 3 contra Esmeralda, 12 a 7 nuevamente ante Santa Clara y 12 a 2 frente a San Vicente. De esta manera, lograron meterse entre los tres mejores equipos del torneo.

La definición del certamen se llevará a cabo el próximo sábado 4 desde las 16 horas en el Boching de Susana, donde María Juana buscará quedarse con el primer puesto enfrentando a Cultural La Francia y al ganador de la sede San Francisco.

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