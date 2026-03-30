Destacada actuación de María Juana en el torneo de bochas en Susana

El Club Atlético María Juana tuvo un domingo positivo en el Torneo “Boching Susana”, donde participó con dos equipos en la modalidad de parejas, logrando muy buenos resultados y posicionándose entre los protagonistas de la competencia.

Por un lado, la dupla integrada por Marcelo Romero y Guillermo Neuvinger consiguió tres triunfos: 12 a 6 ante Villa Rosa, 12 a 5 frente a Libertad de Cañada Rosquín y 12 a 3 contra San Vicente 3, cayendo luego 12 a 6 ante San Vicente 2. Estos resultados les permitieron ubicarse entre los cuatro mejores de la sede Susana.

Por su parte, Sebastián y Oscar Santi tuvieron una sobresaliente performance, con victorias por 12 a 3 ante Villa Rosa, 12 a 6 frente a Santa Clara, 12 a 3 contra Esmeralda, 12 a 7 nuevamente ante Santa Clara y 12 a 2 frente a San Vicente. De esta manera, lograron meterse entre los tres mejores equipos del torneo.

La definición del certamen se llevará a cabo el próximo sábado 4 desde las 16 horas en el Boching de Susana, donde María Juana buscará quedarse con el primer puesto enfrentando a Cultural La Francia y al ganador de la sede San Francisco.