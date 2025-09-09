Destacada participación de bochófilos mariajuanenses en el Provincial de 2° Categoría

El pasado fin de semana, sábado 6 y domingo 7 de septiembre, se disputó en Susana el Campeonato Provincial de Bochas de 2° Categoría, con la participación de 24 equipos de toda la provincia. El certamen fue organizado por la Asociación Regional Rafaelina, en el marco del 65° Aniversario del Boching Club Susana, sede principal del torneo, con subsedes en Villa Rosa y Atlético Juventud de Rafaela. La fiscalización estuvo a cargo de la Federación de Bochas de la Provincia de Santa Fe.

La Asociación del Oeste Santafesino estuvo representada por dos equipos, ambos con participación de jugadores de Club Atlético María Juana.

Oeste Santafesino “A” : integrado por Juan José Muñoz (Santa Clara de Saguier), Darío Fanelli y Sergio Morero (Atlético María Juana) , con la dirección técnica de Rubén Bodini (Brown) . El equipo cayó en sus tres presentaciones: 6-12 ante Suardense “A”, 0-12 frente a Sancristobalense “B” y 3-12 ante Firmatense “A” en la ronda de perdedores.



Oeste Santafesino "B": conformado por Jonatan Rodríguez y Leandro Rodríguez (Atlético María Juana) y Héctor "Gringo" Villalba (Brown), bajo la dirección técnica de José Rodríguez (Atlético María Juana). El conjunto logró una destacada actuación: tras caer 6-12 frente a Suardense, venció 12-10 a Venadense, avanzó en octavos de final con un 12-5 sobre Regional Rafaelina "B" y cerró su participación en cuartos de final con derrota 8-12 ante Sunchalense.

Desde Club Atlético María Juana felicitan a los jugadores de la institución que formaron parte de esta importante competencia provincial, representando con esfuerzo y compromiso a la región y dejando en alto los colores del club.