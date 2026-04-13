Día de la Cardiología: la Dra. Sandra Gaido destacó la importancia de cuidar el corazón

En la mañana de la radio dialogamos con la doctora Sandra Gaido, luego de la conmemoración del Día de la Cardiología el pasado jueves, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia del cuidado de la salud cardiovascular.

Durante la entrevista, la profesional remarcó la necesidad de realizar controles médicos periódicos, así como también de generar conciencia sobre hábitos saludables que ayuden a prevenir enfermedades del corazón. “Es fundamental la prevención, los controles a tiempo y el compromiso de cada persona con su propia salud”, expresó.

Además, Gaido compartió su experiencia personal al atravesar una afección cardíaca, destacando cómo, gracias al acompañamiento médico y a la incorporación de actividad física, logró recuperar su bienestar y hoy se encuentra en buen estado de salud. Su testimonio sirvió como ejemplo de que, con seguimiento adecuado, es posible mejorar significativamente la calidad de vida.

Finalmente, hizo hincapié en la importancia de escuchar al cuerpo y consultar ante cualquier síntoma, reforzando el mensaje de que el cuidado del corazón debe ser una prioridad en todas las etapas de la vida.