Día del Adulto Mayor: reflexiones sobre la importancia de los cuidados

En el marco del Día del Adulto Mayor, que se celebra hoy, visitó los estudios de la radio Inés Vagliente, profesional del Hogar de Ancianos de María Juana, para conversar sobre la relevancia de los cuidados y la atención integral hacia las personas mayores.

Durante la entrevista, Vagliente destacó que este día invita a reflexionar sobre el respeto, el acompañamiento y la valoración que la sociedad debe brindar a quienes transitaron toda una vida de experiencias y aportes. También remarcó la necesidad de promover espacios de contención, recreación y cuidado que garanticen una mejor calidad de vida en esta etapa.

Este 1° de octubre, el mundo conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad 2025, bajo el lema: “Las personas de edad impulsan la acción local y mundial: nuestras aspiraciones, nuestro bienestar y nuestros derechos”. La celebración pone en relieve el papel transformador que desempeñan las personas mayores en la construcción de sociedades resilientes y equitativas. Lejos de ser beneficiarios pasivos, los adultos mayores son impulsores del progreso, aportando conocimientos y experiencia en ámbitos como la equidad en la salud, el bienestar económico, la resiliencia comunitaria y la defensa de los derechos humanos.

El tema de este año refleja de forma directa estos principios al reconocer a las personas de edad como protagonistas del presente, que contribuyen tanto a nivel local como mundial con su compromiso, su ejemplo y su voz.

La conmemoración se convierte así en una oportunidad para reafirmar el compromiso de toda la comunidad en seguir trabajando por el bienestar de los adultos mayores, reconociendo su rol fundamental en la transmisión de valores y en la construcción de la identidad colectiva.