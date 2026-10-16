Día Mundial de la Alimentación: la importancia de una nutrición saludable en todas las etapas de la vida

Cada 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de garantizar el acceso a alimentos saludables, nutritivos y seguros, y de promover hábitos que contribuyan al bienestar de las personas en todas las etapas de la vida.

La alimentación cumple un papel fundamental en el crecimiento, el desarrollo físico y cognitivo, la prevención de enfermedades y el mantenimiento de una buena calidad de vida. Desde la infancia hasta la adultez mayor, las necesidades nutricionales cambian y requieren una atención particular.

Durante los primeros años de vida, una alimentación adecuada favorece el crecimiento y el desarrollo del cerebro. En la adolescencia, contribuye al desarrollo físico y al fortalecimiento de los huesos. En la edad adulta, ayuda a mantener la energía, prevenir enfermedades crónicas y conservar un buen estado de salud. En las personas mayores, una nutrición equilibrada resulta esencial para preservar la masa muscular, fortalecer las defensas y mantener la autonomía.

¿Qué significa alimentarse de manera saludable?

Una nutrición saludable no consiste solamente en comer lo suficiente, sino también en elegir alimentos variados y de buena calidad nutricional. Incorporar frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos, junto con fuentes adecuadas de proteínas, contribuye a cubrir las necesidades del organismo.

También es importante mantener una buena hidratación, moderar el consumo de sal, azúcares libres y grasas saturadas, y reducir la ingesta habitual de productos ultraprocesados.

Sin embargo, hablar de alimentación saludable implica reconocer que las decisiones alimentarias no dependen únicamente de la voluntad individual. El acceso económico a los alimentos, la disponibilidad de productos frescos, las condiciones de vida, la educación nutricional y el tiempo para cocinar también influyen en los hábitos de cada familia.

Alimentación y salud: un compromiso colectivo

El Día Mundial de la Alimentación busca generar conciencia sobre los desafíos vinculados con el hambre, la malnutrición y las desigualdades en el acceso a una alimentación adecuada. Mientras millones de personas enfrentan dificultades para acceder a alimentos suficientes y nutritivos, otros sectores padecen problemas de salud relacionados con dietas desequilibradas.

Por eso, promover una alimentación saludable requiere el compromiso de las familias, las instituciones educativas, los profesionales de la salud, los productores y los gobiernos, con políticas que favorezcan el acceso a alimentos seguros y de calidad.

La fecha también invita a reflexionar sobre la importancia de reducir el desperdicio de alimentos, fortalecer la producción sostenible y valorar el trabajo de quienes participan en la cadena alimentaria.

Alimentarse bien es una inversión en salud presente y futura. Promover hábitos saludables desde la infancia y sostenerlos a lo largo de la vida es una de las herramientas fundamentales para mejorar la calidad de vida y construir comunidades más saludables.