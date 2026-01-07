Diamela Franchi anticipó en Comunicándonos el inicio de la Fiesta Nacional de las Culturas en Carlos Pellegrini

EntrevistasLo ÚltimoRegionales

En la mañana del programa Comunicándonos dialogamos con Diamela Franchi, una de las organizadoras de la Fiesta Nacional de las Culturas, que comenzará este jueves en Carlos Pellegrini y se desarrollará del 8 al 25 de enero, con una amplia agenda de actividades artísticas y culturales.

Durante la entrevista, Franchi destacó que la primera semana del evento contará con entrada libre y gratuita, y estará marcada por las tradicionales “Noches de Teatro”, con la presentación de obras como Umbral, El Soplador de Estrellas, Sinapsis – Sinopsis 1 y 2 y La Compañía de Rodó Miguel, ofreciendo propuestas para todo público.

El sábado será uno de los momentos destacados con el ciclo “Sentí Santa Fe”, que reunirá a artistas de primer nivel como Valentino Merlo, Baglietto–Vitale, Uriel Lozano, Bam Band, El Aclamado Amistad y Azul Saita, en una noche pensada para celebrar la música y la identidad cultural de la provincia.

Además, el escenario principal recibirá a figuras reconocidas como Jairo, Sergio Torres, Los Lirios, Tru La La, El Brujo Ezequiel y Sentite Banda, en jornadas que estarán acompañadas por la Feria Nacional de Artesanos, uno de los espacios más convocantes de la fiesta.

Las entradas para las jornadas aranceladas pueden adquirirse a través del sitio web oficial www.fiestadelasculturas.com.ar. La Fiesta Nacional de las Culturas promete convertirse, una vez más, en uno de los eventos culturales más importantes del verano en la región.

Te puede interesar