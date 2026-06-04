Bruno Ramírez inicia una nueva etapa musical y la compartió en Radio María Juana

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En la mañana de Radio María Juana recibimos la visita de Bruno Ramírez, el talentoso acordeonista mariajuanense que atraviesa un nuevo desafío en su carrera artística al incorporarse a una nueva banda musical.

Durante la charla, Bruno contó cómo surgió esta oportunidad, las expectativas que genera este nuevo proyecto y la alegría de continuar creciendo dentro de la música, una pasión que lo acompaña desde muy joven. Además, compartió detalles sobre los ensayos, la preparación del repertorio y los objetivos que tiene junto a sus nuevos compañeros de escenario.

El músico destacó la importancia del acompañamiento de su familia, amigos y de toda la comunidad de María Juana, que siempre sigue de cerca cada uno de sus pasos. Con entusiasmo y muchas ganas de afrontar esta nueva experiencia, Ramírez aseguró que se encuentra viviendo un momento muy especial y con grandes expectativas por todo lo que vendrá.

Desde Radio María Juana celebramos este nuevo desafío para Bruno y le deseamos el mayor de los éxitos en esta etapa que promete estar llena de música, crecimiento y nuevos escenarios.

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