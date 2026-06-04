Bruno Ramírez inicia una nueva etapa musical y la compartió en Radio María Juana

En la mañana de Radio María Juana recibimos la visita de Bruno Ramírez, el talentoso acordeonista mariajuanense que atraviesa un nuevo desafío en su carrera artística al incorporarse a una nueva banda musical.

Durante la charla, Bruno contó cómo surgió esta oportunidad, las expectativas que genera este nuevo proyecto y la alegría de continuar creciendo dentro de la música, una pasión que lo acompaña desde muy joven. Además, compartió detalles sobre los ensayos, la preparación del repertorio y los objetivos que tiene junto a sus nuevos compañeros de escenario.

El músico destacó la importancia del acompañamiento de su familia, amigos y de toda la comunidad de María Juana, que siempre sigue de cerca cada uno de sus pasos. Con entusiasmo y muchas ganas de afrontar esta nueva experiencia, Ramírez aseguró que se encuentra viviendo un momento muy especial y con grandes expectativas por todo lo que vendrá.

Desde Radio María Juana celebramos este nuevo desafío para Bruno y le deseamos el mayor de los éxitos en esta etapa que promete estar llena de música, crecimiento y nuevos escenarios.