URGARA renovó autoridades: Pablo Palacio fue reelecto como Secretario General

En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Federico Schmidt, delegado de URGARA, quien brindó detalles sobre las elecciones nacionales que la organización sindical llevó adelante el pasado lunes y que definieron las autoridades para el período 2026-2030.

Durante los comicios, los afiliados de la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) respaldaron nuevamente a la Lista Azul y Blanca, que obtuvo el apoyo mayoritario de los trabajadores y trabajadoras del sector. Como resultado, Pablo H. Palacio fue reelecto como Secretario General, renovando así su mandato al frente de la organización por los próximos cuatro años.

Schmidt destacó que la importante participación de los afiliados reflejó el acompañamiento a un proyecto sindical que viene trabajando en defensa de los derechos laborales, la capacitación profesional y el fortalecimiento institucional de los recibidores de granos en todo el país.

Junto a Palacio también fueron elegidos los integrantes de la nueva Comisión Directiva Nacional, conformada por Nélida M. Kuhn como Secretaria Adjunta; Miguel A. Rodríguez como Secretario Gremial e Interior; Fernando G. Caminos como Secretario Tesorero; y Hugo E. Troncoso como Secretario de Actas, Turismo y Acción Social, entre otros miembros que integrarán la conducción nacional.

Además de la renovación de la conducción central, las elecciones permitieron definir las autoridades de las tres seccionales que conforman el gremio y la elección de los quince delegados regionales que representarán a los trabajadores en distintos puntos del país.

Durante la entrevista, Federico Schmidt señaló que estos resultados brindan continuidad al trabajo que viene desarrollando la organización y permiten proyectar nuevas acciones en beneficio de los afiliados. También remarcó la importancia de la participación democrática de los trabajadores en cada proceso electoral, fortaleciendo la representación gremial en un contexto de constantes desafíos para el sector laboral.

Las nuevas autoridades asumirán oficialmente sus funciones el próximo 24 de junio de 2026, iniciando un nuevo período de gestión al frente de una de las entidades sindicales más representativas de la actividad agroexportadora argentina.

Desde URGARA destacaron que la continuidad de la conducción permitirá seguir impulsando políticas de capacitación, mejoras laborales y acciones gremiales en defensa de los trabajadores que cumplen un rol fundamental dentro de la cadena agroindustrial del país.