Consejos para cuidar el cuerpo: Luisina Rotschy compartió recomendaciones de kinesiología

En una nueva edición de su espacio dedicado a la salud y el bienestar, Luisina Rotschy visitó los estudios de Radio María Juana para brindar una serie de consejos vinculados a la kinesiología, la prevención de lesiones y el cuidado del cuerpo en la vida cotidiana.

Durante la charla, la profesional destacó la importancia de mantener una buena postura tanto en el trabajo como en el hogar, realizar actividad física de manera regular y prestar atención a las señales que envía el cuerpo antes de que aparezcan dolores o lesiones más importantes. Además, remarcó que pequeños cambios en los hábitos diarios pueden generar grandes beneficios para la salud física y la calidad de vida.

Rotschy también hizo hincapié en la necesidad de combinar movimiento, descanso adecuado y ejercicios de fortalecimiento y movilidad, fundamentales para prevenir molestias musculares y articulares. Asimismo, recordó la importancia de consultar a un profesional ante dolores persistentes o limitaciones en los movimientos para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados.

La columna volvió a ofrecer herramientas útiles para el cuidado de la salud, acercando información práctica a la comunidad y promoviendo hábitos que contribuyen al bienestar integral de las personas.