Pullaro visitó Tacural junto al senador Alcides Calvo y recorrió obras clave para el desarrollo de la región

El senador provincial Alcides Calvo en diálogo con Radio María Juana brindó detalles sobre la reciente recorrida que realizó junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, por la localidad de Tacural, donde desarrollaron una intensa agenda de trabajo enfocada en obras e iniciativas estratégicas para el crecimiento de la comunidad.

La actividad comenzó en las instalaciones del Club Deportivo Tacural, donde se concretó la entrega de fondos correspondientes al Programa Alentar. Los recursos permitirán llevar adelante trabajos de impermeabilización y mejoras en el techo del polideportivo, una obra considerada fundamental para fortalecer las actividades deportivas, recreativas y sociales que se desarrollan en la institución.

Posteriormente, las autoridades recorrieron el Área Industrial de Tacural, donde avanzan las obras de cerramiento perimetral financiadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo. La intervención busca mejorar la infraestructura del predio y generar mejores condiciones para el crecimiento de la actividad económica y la llegada de nuevas inversiones.

La agenda continuó en la Escuela Primaria N.º 654 “Joaquín Víctor González”, donde se presentaron los avances del programa provincial “Mil Aulas”, iniciativa impulsada por el Gobierno de Santa Fe para ampliar y mejorar los espacios educativos en distintos establecimientos de la provincia.

Más tarde, en la sede comunal, se desarrolló una reunión de trabajo junto al presidente comunal Adrián Sola y su equipo, donde se analizaron las principales necesidades de la localidad y el estado de distintos proyectos en ejecución. Entre los temas más importantes se destacó la pavimentación de la Ruta Provincial 80-S en el tramo que une Tacural con Tacurales, una obra considerada estratégica para mejorar la conectividad y potenciar el desarrollo productivo de la región.

La jornada continuó con visitas a Tacurales y Colonia Bicha, finalizando en Eusebia, donde se inauguró oficialmente la nueva rotonda que conecta las rutas provinciales N.º 22 y N.º 280-S. Se trata de una obra clave para la seguridad vial y la conectividad regional, beneficiando a vecinos, productores y transportistas del departamento Castellanos.

Durante la entrevista, Calvo destacó la importancia de acompañar el crecimiento de cada comunidad del departamento. “Tacural es una localidad con una fuerte identidad productiva y con instituciones que trabajan permanentemente para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Es una satisfacción ver el avance de estas obras, fruto de gestiones sostenidas y del trabajo conjunto entre los gobiernos locales y provinciales”, señaló.

Además, el legislador remarcó la trascendencia de la pavimentación de la Ruta 80-S, una obra largamente esperada por la comunidad. “Nuestro compromiso es seguir acompañando cada gestión e iniciativa que permita fortalecer el desarrollo de las localidades del departamento Castellanos y generar más oportunidades para sus habitantes”, concluyó.