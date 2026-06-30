Diego Mina y Evangelina Rebozio presentaron en Radio María Juana la emotiva canción dedicada a Lionel Messi

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En la mañana de Radio María Juana charlamos con Diego Mina y Evangelina Rebozio, quienes compartieron la historia detrás de la emotiva canción dedicada a Lionel Messi, una obra que nace desde el corazón y que transmite un profundo mensaje de admiración hacia el capitán de la Selección Argentina.

Durante la entrevista, los artistas contaron cómo surgió la idea de crear este tema, en el que Diego Mina fue el autor de la letra y la música, mientras que Evangelina Rebozio aportó su inconfundible voz para darle vida a una interpretación cargada de sensibilidad y emoción.

Ambos destacaron que la canción busca reflejar el costado más humano de Messi, resaltando valores como la perseverancia, la humildad, el sacrificio y el compromiso que lo convirtieron en un ejemplo dentro y fuera de la cancha. La propuesta adquiere un significado aún más especial al estar realizada por dos artistas no videntes, quienes plasmaron su mirada y sus sentimientos a través de la música.

Evangelina Rebozio, recordada por su destacada participación en “Cantando por un Sueño”, emocionó con su interpretación, mientras que Diego Mina explicó el proceso creativo que dio origen a una obra que ya comienza a llegar al público y a los seguidores del astro argentino.

La entrevista permitió conocer no solo la historia de la canción, sino también el enorme esfuerzo, talento y pasión de dos artistas que eligieron homenajear al mejor futbolista del mundo con una obra que invita a emocionarse y valorar los sueños, el esfuerzo y la superación.

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