“FIFA World Cup: The Official History”, el documental imprescindible para conocer cómo nació el Mundial y revivir sus grandes momentos

Para los amantes del fútbol y de las grandes historias del deporte, “FIFA World Cup: The Official History” es una de las producciones audiovisuales más completas para comprender cómo nació el torneo más importante del planeta y cómo fue evolucionando hasta convertirse en el evento deportivo más visto del mundo.

Realizado por la FIFA como parte de su colección oficial de documentales históricos, esta producción realiza un recorrido por las distintas ediciones de la Copa del Mundo, comenzando con la creación del torneo impulsada por Jules Rimet, quien logró concretar el sueño de organizar un campeonato exclusivo para selecciones nacionales. También explica el contexto histórico que dio origen al primer Mundial, disputado en Montevideo, en 1930, cuando apenas participaron 13 selecciones.

Desde Uruguay 1930 hasta los Mundiales modernos

A lo largo del documental se reconstruye la evolución del campeonato, mostrando cómo la Copa del Mundo sobrevivió incluso a la Segunda Guerra Mundial, período en el que los torneos de 1942 y 1946 no pudieron disputarse. Posteriormente, el certamen regresó en Brasil 1950, iniciando una nueva etapa de crecimiento que lo transformó en un fenómeno global.

La producción revive las finales más recordadas, las grandes sorpresas y las actuaciones de los futbolistas que marcaron época. Entre ellos aparecen figuras como Pelé, Diego Armando Maradona, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário y Lionel Messi, protagonistas de algunas de las páginas más gloriosas de la historia mundialista.

Todos los campeones del mundo

El documental repasa las campañas de cada selección campeona y explica por qué cada conquista fue histórica.

Uruguay : 1930 y 1950.

: 1930 y 1950. Italia : 1934, 1938, 1982 y 2006.

: 1934, 1938, 1982 y 2006. Alemania (incluyendo Alemania Federal): 1954, 1974, 1990 y 2014.

(incluyendo Alemania Federal): 1954, 1974, 1990 y 2014. Brasil : 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002, el máximo ganador con cinco títulos.

: 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002, el máximo ganador con cinco títulos. Inglaterra : 1966.

: 1966. Argentina : 1978, 1986 y 2022.

: 1978, 1986 y 2022. Francia : 1998 y 2018.

: 1998 y 2018. España: 2010.

Además de mostrar a los campeones, la producción recuerda momentos inolvidables como el Maracanazo de 1950, el Brasil de Pelé, la consagración de Argentina con Maradona en México 1986 y la obtención de la tercera estrella de la Selección Argentina con Lionel Messi en Qatar 2022.

Un valioso archivo histórico

Uno de los mayores atractivos del documental es el uso de imágenes restauradas de los primeros Mundiales, fotografías inéditas, registros de archivo y entrevistas que permiten apreciar cómo cambiaron el fútbol, la televisión, los estadios y hasta la forma de vivir una Copa del Mundo con el paso de las décadas.

La FIFA posee una colección oficial de películas de prácticamente todos los Mundiales disputados, que constituyen uno de los archivos audiovisuales deportivos más importantes del mundo.

¿Dónde puede verse?

MIRÁ EL DOCUMENTAL ACÁ: https://www.fifa.com/en/watch/73FQXiZLjOnTD6RqSbrixE?utm_source=chatgpt.com

Actualmente, gran parte de los documentales oficiales de la Copa del Mundo están disponibles a través de la plataforma oficial de la FIFA, FIFA+, donde pueden encontrarse producciones dedicadas a diferentes ediciones del torneo, además de películas oficiales, resúmenes históricos y contenido exclusivo. En algunos países, parte de este catálogo también puede estar disponible mediante acuerdos de distribución con otras plataformas de streaming.

Más que un documental deportivo, “FIFA World Cup: The Official History” es una verdadera clase de historia del fútbol. Una obra imprescindible para comprender cómo un torneo que comenzó con apenas trece selecciones en 1930 terminó convirtiéndose en el espectáculo deportivo más seguido del planeta, capaz de unir a miles de millones de personas cada cuatro años.