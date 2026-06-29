La Promo 2027 de la EESOPI N° 8143 invita a disfrutar de un Gran Bingo Familiar en María Juana

En la mañana de Radio María Juana, Débora Esborraz, mamá de una alumna de la Promo 2027 de la E.E.S.O.P.I. N° 8143 “José Manuel Estrada”, brindó detalles sobre el Gran Bingo Familiar que organizarán el próximo domingo 5 de julio en Nina Eventos.

Durante la entrevista, explicó que la propuesta tiene como objetivo recaudar fondos para las actividades de la promoción, al tiempo que ofrecerá una tarde pensada para compartir en familia, con importantes premios, regalos y muchas sorpresas para todos los asistentes.

El evento comenzará a las 17:00 horas y contará con la presentación especial del cantante Matías Bulacio, quien estará acompañado por el ballet Raíces de mi Tierra, aportando música y danza en vivo para completar una jornada de entretenimiento.

Además, habrá un completo servicio de buffet con bebidas calientes y frías, sándwiches, comidas rápidas y distintas opciones para disfrutar durante toda la tarde.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa, destacando que será una excelente oportunidad para colaborar con la Promo 2027, compartir un momento agradable y participar por grandes premios en un ambiente familiar.