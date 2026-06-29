Shirley Juárez comparte en Radio María Juana su experiencia holística vivida en Grecia

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Shirley Juárez, quien compartió con la audiencia su reciente experiencia en Grecia, donde participó de una propuesta de desarrollo y bienestar integral basada en prácticas holísticas.

Durante la entrevista, relata cómo vivió este viaje, las actividades que realizó, los aprendizajes adquiridos y de qué manera esta experiencia transformó su mirada sobre el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Además, cómo fue convivir con personas de distintos países y qué enseñanzas trae de regreso para compartir con la comunidad.

Una charla diferente, cargada de vivencias, crecimiento personal e inspiración, para conocer de primera mano una experiencia única desarrollada en uno de los destinos más emblemáticos del mundo.