Shirley Juárez comparte en Radio María Juana su experiencia holística vivida en Grecia

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En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Shirley Juárez, quien compartió con la audiencia su reciente experiencia en Grecia, donde participó de una propuesta de desarrollo y bienestar integral basada en prácticas holísticas.

Durante la entrevista, relata cómo vivió este viaje, las actividades que realizó, los aprendizajes adquiridos y de qué manera esta experiencia transformó su mirada sobre el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Además, cómo fue convivir con personas de distintos países y qué enseñanzas trae de regreso para compartir con la comunidad.

Una charla diferente, cargada de vivencias, crecimiento personal e inspiración, para conocer de primera mano una experiencia única desarrollada en uno de los destinos más emblemáticos del mundo.

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