María Juana se prepara para vivir el Torneo Provincial de Bolitas en el inicio de las vacaciones de invierno

Con el comienzo de las vacaciones de invierno, la Comuna de María Juana, a través del Área de Cultura, invita a toda la comunidad a participar de la Instancia Local del Torneo Provincial de Bolitas, una propuesta impulsada por el Ente Cultural Santafesino que busca recuperar uno de los juegos más tradicionales de la infancia y promover el encuentro entre generaciones.

La actividad se desarrollará el próximo domingo 5 de julio, de 14:00 a 16:30 horas, en el Autódromo Atilio Serre, donde niños, jóvenes y adultos podrán competir en un ambiente recreativo y familiar. El torneo estará dividido en cuatro categorías: 8 a 12 años, 13 a 15 años, 16 a 30 años y mayores de 31 años, permitiendo la participación de personas de todas las edades.

Además de la competencia de bolitas, la jornada ofrecerá múltiples actividades para disfrutar durante toda la tarde. Habrá intercambio de figuritas, un stand de arte, juegos y sorpresas, un espacio para que los menores de 8 años puedan asistir con sus bicicletas, y un completo servicio de buffet.

Desde la organización destacaron que el objetivo de esta iniciativa es generar un espacio de recreación, integración y participación comunitaria, revalorizando un juego tradicional que ha pasado de generación en generación y que hoy vuelve a convertirse en protagonista.

Las personas interesadas en participar pueden realizar su inscripción o solicitar mayor información en el Área de Cultura de la Comuna de María Juana. La invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una tarde diferente, en familia y al aire libre, dando inicio a las vacaciones de invierno con una propuesta pensada para todas las edades.