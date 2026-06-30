Augusto Redolfi compartió en Radio María Juana su experiencia en el Rally de San Francisco 2026

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En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Augusto Redolfi, quien repasó su participación en una nueva fecha del Rally Cordobés 2026, disputada con epicentro en San Francisco, donde compitió junto a Martín Vallero a bordo de un Ford Fiesta.

El piloto relató las sensaciones que dejó la competencia, el rendimiento del Ford Fiesta y el trabajo realizado junto a su navegante Martín Vallero para afrontar una exigente carrera, que volvió a reunir a destacados binomios de la región.

La prueba tuvo como sede principal a San Francisco, la ciudad que más veces recibió al Rally Cordobés, alcanzando las 28 ediciones, con un recorrido que también incluyó caminos de Freyre y Colonia Iturraspe, en la provincia de Córdoba, además de Esmeralda, Josefina y Bauer y Sigel, en territorio santafesino, ofreciendo un desafiante escenario para los protagonistas del campeonato.

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