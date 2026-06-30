Augusto Redolfi compartió en Radio María Juana su experiencia en el Rally de San Francisco 2026

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Augusto Redolfi, quien repasó su participación en una nueva fecha del Rally Cordobés 2026, disputada con epicentro en San Francisco, donde compitió junto a Martín Vallero a bordo de un Ford Fiesta.

El piloto relató las sensaciones que dejó la competencia, el rendimiento del Ford Fiesta y el trabajo realizado junto a su navegante Martín Vallero para afrontar una exigente carrera, que volvió a reunir a destacados binomios de la región.

La prueba tuvo como sede principal a San Francisco, la ciudad que más veces recibió al Rally Cordobés, alcanzando las 28 ediciones, con un recorrido que también incluyó caminos de Freyre y Colonia Iturraspe, en la provincia de Córdoba, además de Esmeralda, Josefina y Bauer y Sigel, en territorio santafesino, ofreciendo un desafiante escenario para los protagonistas del campeonato.