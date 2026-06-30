Mónica Pereira Mattias contará cómo se vivió en Paraguay la histórica clasificación de la Albirroja

La histórica victoria de Paraguay sobre Alemania en la definición por penales, que le permitió avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, desató una verdadera fiesta en todo el país. La Albirroja eliminó a una de las grandes potencias del fútbol mundial en un partido inolvidable y volvió a ilusionar a millones de paraguayos.

En la mañana de Comunicándonos, dialogaremos en vivo con Mónica Pereira Mattias, quien reside en Paraguay y será nuestra enviada especial para contar cómo se vivieron los festejos tras la histórica clasificación.

Durante la entrevista, relatará el clima que se vivió en las calles una vez consumada la victoria, las caravanas, los bocinazos, las celebraciones espontáneas y la emoción de un pueblo que volvió a soñar en grande con su selección. Además, compartirá cómo se prepara el país para afrontar el próximo compromiso mundialista, en medio de una ilusión que crece partido a partido.

Una nota imperdible para conocer, desde el corazón de Paraguay, cómo se celebró una de las victorias más importantes de la historia reciente de la Albirroja.