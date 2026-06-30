Eustolia se prepara para celebrar el tradicional almuerzo patrio del 9 de Julio

La comunidad de Colonia Eustolia volverá a reunirse para celebrar el Día de la Independencia con el tradicional almuerzo y baile organizado por la Cooperadora de la Escuela N° 483 “Juan E. Pestalozzi”, con el auspicio de la Comuna de Eustolia. El encuentro tendrá lugar el próximo jueves 9 de julio y promete una jornada de camaradería, música y tradición.

En la mañana de Radio María Juana, dialogamos con la directora del establecimiento educativo, Lorena Tramanone, quien invitó a toda la comunidad a participar de este clásico evento que cada año reúne a familias y vecinos de la localidad y la región. Además, destacó el trabajo que realiza la cooperadora para llevar adelante esta importante celebración, cuyos fondos contribuyen al acompañamiento de distintos proyectos de la institución.

El menú incluirá salamín, asado a la estaca, ensaladas, postre helado y café, mientras que el baile estará animado por Horacio Musical, garantizando una tarde de entretenimiento para todos los presentes.

Las tarjetas tienen un valor de $38.000 para mayores, $25.000 para menores y $18.000 para mini menores. Además, con cada tarjeta los asistentes participarán de diferentes sorteos. Desde la organización recordaron que se debe concurrir con vajilla completa y que las reservas pueden realizarse a través de los integrantes de la Cooperadora.

La invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una nueva edición de este tradicional almuerzo patrio, una propuesta que combina el espíritu de la fecha con el encuentro entre vecinos y el apoyo a la educación local.