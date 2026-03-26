Divorcio en Argentina: claves legales en la columna de legales en Patas Arriba

En una nueva edición de la columna de legales, en la mañana de la radio dialogamos con la abogada Jazmín Rogero, integrante del Estudio Jurídico Cattani Curia y Asociados, quien brindó detalles y aclaró dudas sobre el proceso de divorcio en Argentina.

Durante la charla, Rogero explicó que el trámite de divorcio en la actualidad es ágil y no requiere la existencia de una causa específica, pudiendo ser solicitado por uno o ambos cónyuges. Además, destacó que es fundamental presentar una propuesta que contemple aspectos como la división de bienes, el cuidado de los hijos y las cuestiones económicas.

Uno de los puntos centrales abordados fue qué sucede cuando hay hijos en común. En ese sentido, la profesional remarcó la importancia de garantizar el bienestar de los menores, estableciendo acuerdos sobre el cuidado personal, el régimen de comunicación y la responsabilidad parental.

En relación a la cuota alimentaria, explicó que no existe un monto fijo, sino que se determina en función de las necesidades del niño o adolescente y las posibilidades económicas de quien debe abonarla. También se analizó la situación de la vivienda familiar, donde se prioriza generalmente el interés de los hijos al momento de definir quién permanece en el hogar.

Por otro lado, Rogero hizo referencia a otros efectos del divorcio, como la posibilidad de solicitar una compensación económica cuando una de las partes queda en una situación de desequilibrio tras la separación. En estos casos, detalló que dicha compensación puede establecerse mediante un pago único, en cuotas o incluso a través de la cesión de bienes.

De esta manera, la columna permitió acercar información clara y útil a la audiencia sobre un tema frecuente, brindando herramientas para comprender mejor los aspectos legales vinculados al divorcio en Argentina.