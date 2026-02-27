Docentes activos y jubilados convocan a una concentración en María Juana por salarios y jubilaciones dignas

Docentes activos y pasivos autoconvocados, junto a la delegación Castellanos de AMSAFE Castellanos, convocan a una concentración en la Plaza Pública San Martín de María Juana el próximo martes 3 de marzo a las 18:30 horas, en el marco del reclamo por salarios dignos y jubilaciones justas.

Bajo las consignas “La educación se sostiene con compromiso. La dignidad con unidad” y “¡Luchemos juntos!”, la convocatoria invita a la comunidad a acompañar el pedido del sector docente, en un contexto de discusión paritaria en la provincia de Santa Fe y de creciente preocupación por la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

El reclamo se da en un escenario donde los gremios docentes vienen manifestando diferencias con las propuestas salariales del Gobierno provincial, señalando que los incrementos ofrecidos no alcanzan a recomponer el salario real ni a garantizar condiciones dignas para los trabajadores activos y jubilados. En este sentido, desde el sector remarcan la necesidad de una actualización acorde al costo de vida y de mejoras en el sistema previsional.

Además del eje salarial, la concentración busca visibilizar la situación de los docentes jubilados, quienes también reclaman por la movilidad de sus haberes y el impacto de las políticas previsionales en sus ingresos. La convocatoria está abierta a toda la comunidad, bajo el argumento de que la defensa de la educación pública “es una causa colectiva”.

De esta manera, María Juana se suma a las distintas expresiones y movilizaciones que se vienen desarrollando en el departamento Castellanos y en otros puntos de la provincia, en el marco de un inicio de ciclo lectivo atravesado por la discusión salarial y el debate sobre el financiamiento del sistema educativo.