Docentes de Artes Visuales participaron de una jornada de capacitación y acompañamiento pedagógico

La Supervisión de Artes Visuales de la Delegación VIII de Educación, Secciones A y D, llevó adelante una jornada de acompañamiento y capacitación en territorio destinada a fortalecer las prácticas docentes y profundizar los lineamientos pedagógicos del área.

La propuesta reunió a docentes de Artes Visuales, equipos directivos, la supervisora de Artes Visuales, Prof. Ana María Rossi, y la supervisora de Nivel Primario, Prof. Nancy Gandino, quienes compartieron un espacio de intercambio y formación orientado a enriquecer el trabajo que se desarrolla en las escuelas primarias santafesinas.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la participación de Rosana Storti, autora de los diseños curriculares del área de Artes Visuales, quien ofreció una valiosa exposición sobre el amplio campo de las artes visuales y su incorporación como espacio curricular dentro del sistema educativo provincial.

A través de su mirada artística y pedagógica, Storti reflexionó sobre la finalidad formativa de las Artes Visuales, destacando su importancia en el desarrollo de la creatividad, la sensibilidad, la expresión y el pensamiento crítico de los estudiantes.

Desde la organización calificaron al encuentro como una jornada muy fructífera, ya que permitió el intercambio de experiencias, la actualización de contenidos y el fortalecimiento del trabajo conjunto entre docentes y supervisores, reafirmando el compromiso con una educación artística de calidad en las escuelas de la provincia.