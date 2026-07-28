Ricardo Bustos entrevistó a Jorge Belanko, uno de los grandes referentes de la construcción con barro en América Latina

En una entrevista especial para Radio María Juana, Ricardo Bustos dialogó con Jorge Belanko, reconocido como uno de los máximos referentes de la bioconstrucción y la construcción con barro en Argentina y Latinoamérica.

Durante la charla, Belanko compartió su experiencia de más de tres décadas dedicadas a investigar, enseñar y difundir las técnicas de construcción con materiales naturales, una filosofía que propone volver a utilizar los recursos que ofrece cada territorio para crear viviendas saludables, eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

Nacido en Buenos Aires en 1950, comenzó a trabajar en la construcción junto a su padre cuando era apenas un niño. Se formó como constructor y, tras años en la construcción tradicional, encontró en los materiales naturales una nueva forma de entender el oficio. Desde entonces reside en El Bolsón, Río Negro, donde desarrolla proyectos, investiga y capacita a personas de todo el continente.

A lo largo de su trayectoria, Belanko ha dictado talleres y conferencias en Argentina, Chile, Brasil, México, Uruguay y Nueva Zelanda, además de colaborar con universidades y participar en numerosos encuentros sobre arquitectura sustentable. También fue protagonista del documental “El barro, las manos, la casa”, una producción que ayudó a difundir el valor de la construcción natural, y es autor del libro “La casa de barro: paso a paso”, donde reúne gran parte de su experiencia y conocimientos.

En la entrevista con Ricardo Bustos, el constructor destacó las múltiples ventajas de edificar con tierra, entre ellas el confort térmico, la utilización de materiales disponibles en cada región, el bajo impacto ambiental y la posibilidad de recuperar saberes ancestrales que durante siglos permitieron construir viviendas duraderas y adaptadas al entorno.

Además, reflexionó sobre la necesidad de repensar la manera en que se construyen las ciudades y las viviendas, promoviendo una arquitectura más humana, sustentable y en armonía con la naturaleza.

La entrevista permitió conocer de cerca el pensamiento de un verdadero maestro de la bioconstrucción, cuya labor ha inspirado a miles de personas y profesionales a redescubrir el barro como uno de los materiales más nobles, eficientes y sostenibles para la construcción del futuro.