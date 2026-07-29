Escapadas, nieve y playa: Turismo Mutual lanzó su agenda de viajes

En la mañana de Radio María Juana conversamos con Yamila Romero, representante de Turismo Mutual del Club Atlético María Juana, quien presentó las propuestas de viajes para el segundo semestre del año e invitó a quienes ya están pensando en sus próximas vacaciones a aprovechar las promociones y facilidades de pago.

Una de las opciones destacadas es la escapada a Mendoza por el Día del Maestro, con salida del 11 al 13 de septiembre. El viaje incluye tres días y dos noches, city tour por la ciudad, visita a una bodega con almuerzo y degustación de vinos, recorrido por una olivícola, visita a una fábrica de chocolates, una jornada de relax en el Parque Termal Cacheuta con asado incluido y una cena show en la tradicional Peña Ahijuna.

Otra de las propuestas es disfrutar del invierno en Caviahue, con salida grupal del 13 al 19 de agosto. El paquete contempla alojamiento en el Hotel Nieves del Cerro, media pensión, piscina climatizada y una ubicación privilegiada frente al Lago Caviahue, además de una promoción de lanzamiento para quienes reserven con anticipación.

Pensando en el verano, Romero también presentó la salida a Ingleses, Brasil, para la temporada 2027. El paquete ofrece siete noches de alojamiento en el Hotel Ingleses Praia, desayuno buffet, equipaje en bodega, asistencia al viajero y la posibilidad de congelar el lugar con USD 99, abonando luego el saldo en cómodas cuotas mensuales.

Durante la entrevista, destacó que septiembre es un mes ideal para realizar escapadas y recordó que aún hay lugares disponibles para quienes deseen viajar y disfrutar de nuevas experiencias.

Para consultas, información sobre tarifas y reservas, los interesados pueden comunicarse al 3406 417568.