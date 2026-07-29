Natalia Carinelli juró como jueza subrogante en Rafaela y fortalecerá el fuero Civil y Comercial

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe tomó juramento a nuevos magistrados y magistradas que desempeñarán funciones en distintas circunscripciones judiciales, en un acto institucional realizado en la sede del máximo tribunal provincial.

La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Dr. Rafael Gutiérrez, junto a los ministros y la ministra del tribunal, y contó con la presencia de funcionarios provinciales, familiares e invitados especiales, entre ellos el senador provincial Alcides Calvo.

Entre las designaciones se destacó la de la Dra. Natalia Carinelli, quien prestó juramento como Jueza Subrogante de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 2.ª Nominación de la Circunscripción Judicial Nº 5, con asiento en la ciudad de Rafaela.

La incorporación de la magistrada permitirá fortalecer el funcionamiento del servicio de justicia en la región y cubrir una vacante considerada de gran importancia para la Quinta Circunscripción Judicial.

Tras la ceremonia, el senador Alcides Calvo valoró la designación y expresó: “Agradecer al Gobierno Provincial y a la Corte Suprema de Justicia por haber dado respuesta a una solicitud que veníamos impulsando desde hace tiempo, tanto desde el Colegio como desde el Senado Provincial, para cubrir una vacante de gran importancia para la 5.ª Circunscripción Judicial con sede en Rafaela.”

Además, sostuvo que se trataba de una necesidad planteada no solo por el ámbito judicial, sino también por distintos actores de la comunidad, y manifestó su confianza en que la Dra. Carinelli desempeñará su función “con profesionalismo, compromiso y dedicación”, contribuyendo a fortalecer y agilizar el servicio de justicia en la región.