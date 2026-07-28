“Contact”, la obra inspirada en Carl Sagan, llegó a Netflix y vuelve a plantear una de las grandes preguntas de la humanidad

Netflix incorporó a su catálogo “Contact”, la aclamada película de ciencia ficción dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Jodie Foster y Matthew McConaughey, considerada una de las producciones más inteligentes del género por su combinación de ciencia, filosofía y reflexión sobre el lugar del ser humano en el universo.

Estrenada en 1997, la película está basada en la novela homónima del reconocido astrónomo y divulgador científico Carl Sagan, quien falleció en diciembre de 1996, pocos meses antes de que la adaptación llegara a los cines. Por ese motivo, nunca pudo ver en la pantalla grande la versión cinematográfica de una de sus obras más importantes.

Una historia que une ciencia y fe

La protagonista es Ellie Arroway, una astrónoma dedicada al programa SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), cuya misión consiste en buscar señales de vida inteligente fuera de la Tierra mediante radiotelescopios.

Su trabajo cambia por completo cuando detecta una transmisión proveniente de las cercanías de Vega, una estrella situada a unos 26 años luz de nuestro planeta. La señal contiene una secuencia de números primos, considerada por los científicos como un posible lenguaje universal.

A partir de ese descubrimiento, la película explora cuestiones profundas: ¿qué ocurriría si la humanidad recibiera un mensaje de otra civilización? ¿Cómo reaccionarían la ciencia, la política, la religión y la sociedad frente a un acontecimiento de semejante magnitud?

El legado de Carl Sagan

Más que una película de ciencia ficción tradicional, “Contact” refleja muchas de las ideas que Carl Sagan defendió durante toda su vida: el pensamiento científico, la curiosidad, la búsqueda del conocimiento y la necesidad de mantener una mente abierta frente a lo desconocido.

El personaje de Ellie Arroway está inspirado en la astrónoma Jill Tarter, una de las científicas más reconocidas del programa SETI y referente mundial en la búsqueda de inteligencia extraterrestre.

Además, gran parte de la historia transcurre en el emblemático radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, una instalación que hizo historia al enviar en 1974 el famoso “Mensaje de Arecibo” hacia el espacio y que colapsó en 2020 tras décadas de funcionamiento.

Una película que invita a pensar

A diferencia de muchas producciones actuales centradas en la acción y los efectos especiales, “Contact” apuesta por un desarrollo pausado y reflexivo. Durante sus dos horas y media de duración, plantea debates sobre el papel de la ciencia, el valor de la evidencia, el conflicto entre razón y fe y la importancia de seguir explorando el universo.

Su vigencia se mantiene intacta casi tres décadas después de su estreno, convirtiéndola en una de las obras más valoradas dentro del cine de ciencia ficción.

Dónde verla

La película “Contact” ya se encuentra disponible en Netflix, ofreciendo una nueva oportunidad para descubrir —o volver a disfrutar— de un clásico que mantiene viva la visión de Carl Sagan y su permanente invitación a mirar el cielo con curiosidad.

Para quienes disfrutan del cine que combina ciencia, filosofía y emoción, “Contact” sigue siendo una de las películas más recomendables del género y una obra que invita a reflexionar sobre una de las preguntas más fascinantes de la humanidad: ¿estamos realmente solos en el universo?