Mariano Notta invita al Rosario de Hombres que se realizará este martes en Garibaldi

En la mañana de Radio María Juana conversamos con Mariano Notta, integrante del Grupo de Oración del Rosario de Hombres, quien invitó a la comunidad a participar del encuentro de oración que se llevará a cabo este martes por la noche en la Capilla San Juan Bautista de Garibaldi.

Durante la entrevista, Notta explicó el espíritu de esta iniciativa, que reúne a hombres de distintas localidades con el objetivo de compartir un momento de fe, reflexión y oración a través del rezo del Santo Rosario.

Asimismo, destacó que el encuentro está abierto a todos aquellos que deseen sumarse, sin importar si participan habitualmente o si será su primera experiencia, invitando a vivir una noche de encuentro con Dios y de fortalecimiento espiritual junto a la comunidad.

La convocatoria es para este martes por la noche en la Capilla San Juan Bautista de Garibaldi, donde el Grupo de Oración del Rosario de Hombres espera recibir a todos quienes quieran compartir este momento de fe.