Mariano Notta invita al Rosario de Hombres que se realizará este martes en Garibaldi

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En la mañana de Radio María Juana conversamos con Mariano Notta, integrante del Grupo de Oración del Rosario de Hombres, quien invitó a la comunidad a participar del encuentro de oración que se llevará a cabo este martes por la noche en la Capilla San Juan Bautista de Garibaldi.

Durante la entrevista, Notta explicó el espíritu de esta iniciativa, que reúne a hombres de distintas localidades con el objetivo de compartir un momento de fe, reflexión y oración a través del rezo del Santo Rosario.

Asimismo, destacó que el encuentro está abierto a todos aquellos que deseen sumarse, sin importar si participan habitualmente o si será su primera experiencia, invitando a vivir una noche de encuentro con Dios y de fortalecimiento espiritual junto a la comunidad.

La convocatoria es para este martes por la noche en la Capilla San Juan Bautista de Garibaldi, donde el Grupo de Oración del Rosario de Hombres espera recibir a todos quienes quieran compartir este momento de fe.

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