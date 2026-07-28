La importancia de la lactancia materna: una charla para concientizar y acompañar

En la mañana de Radio María Juana 101.9 charlamos con Cecilia Bascelli, pediatra y neonatóloga del Hospital “Dr. Jaime Ferré” de Rafaela, con quien conversamos sobre la importancia de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una campaña que se conmemora cada año del 1 al 7 de agosto para promover, proteger y apoyar la lactancia como el mejor comienzo para la vida.

Durante la entrevista, la profesional explicó que la leche materna es el alimento ideal para los recién nacidos, ya que aporta todos los nutrientes necesarios durante los primeros seis meses de vida, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a prevenir enfermedades respiratorias, digestivas e infecciosas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y continuarla, junto con una alimentación complementaria adecuada, hasta los dos años o más, siempre que sea posible y tanto la madre como el niño lo deseen.

Además de los beneficios para el bebé, la especialista remarcó que la lactancia también favorece la salud de la madre, contribuyendo a una mejor recuperación luego del parto y reduciendo el riesgo de desarrollar determinadas enfermedades a largo plazo.

Durante la charla también hizo hincapié en la importancia del acompañamiento de la familia, del personal de salud y de la comunidad para que las madres puedan transitar este proceso con información, contención y confianza.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna busca concientizar sobre la necesidad de generar entornos que apoyen a las familias, promoviendo políticas y acciones que faciliten el inicio y la continuidad de la lactancia, considerada una de las estrategias más efectivas para mejorar la salud y el desarrollo infantil.

Desde Radio María Juana agradecemos la visita de la doctora Cecilia Bascheli, quien brindó información clara y valiosa sobre un tema fundamental para el bienestar de los niños y las familias.