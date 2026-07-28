“Tucci in Italy”: el documental que todo amante de los viajes, la historia y la buena comida debería ver

Hay documentales que entretienen y otros que logran despertar las ganas de viajar. “Tucci in Italy” pertenece a este último grupo. La serie protagonizada por el actor estadounidense Stanley Tucci, de ascendencia italiana, es mucho más que un recorrido gastronómico: es una inmersión en la cultura, la historia y las tradiciones de uno de los países más fascinantes del mundo.

A lo largo de la serie, Tucci deja de lado el papel de conductor convencional para convertirse en un viajero curioso que conversa con cocineros, pescadores, agricultores, productores, historiadores y familias que mantienen vivas recetas transmitidas de generación en generación.

Un viaje por seis regiones con identidad propia

Cada episodio está dedicado a una región diferente, mostrando cómo la geografía, el clima y la historia moldearon la cocina local.

El recorrido incluye:

Toscana , donde predominan los sabores simples y auténticos, con la tradicional bistecca alla fiorentina, panes rústicos, aceite de oliva y excelentes vinos.

, donde predominan los sabores simples y auténticos, con la tradicional bistecca alla fiorentina, panes rústicos, aceite de oliva y excelentes vinos. Lombardía , tierra de risottos cremosos, polenta, quesos y platos de montaña que reflejan la influencia de los Alpes.

, tierra de risottos cremosos, polenta, quesos y platos de montaña que reflejan la influencia de los Alpes. Trentino-Alto Adige , una región donde se mezclan las culturas italiana y austríaca, con speck, canederli, manzanas y vinos de altura.

, una región donde se mezclan las culturas italiana y austríaca, con speck, canederli, manzanas y vinos de altura. Abruzzo , famosa por los arrosticini, las pastas artesanales y una cocina profundamente ligada a la tradición pastoril.

, famosa por los arrosticini, las pastas artesanales y una cocina profundamente ligada a la tradición pastoril. Lazio , donde Roma despliega clásicos como la carbonara, la amatriciana, la cacio e pepe y la pizza al taglio.

, donde Roma despliega clásicos como la carbonara, la amatriciana, la cacio e pepe y la pizza al taglio. Campania, cuna de la pizza napolitana, la mozzarella de búfala, los tomates San Marzano, los mariscos y los dulces típicos como la sfogliatella.

Mucho más que gastronomía

Lo que hace especial a “Tucci in Italy” es que cada plato tiene una historia detrás. La serie explica el origen de las recetas, la influencia de las distintas civilizaciones que pasaron por Italia y la forma en que la comida se convirtió en una expresión de identidad regional.

También muestra mercados, viñedos, pequeños pueblos, montañas, costas y ciudades históricas, ofreciendo una mirada auténtica del país, lejos de los recorridos turísticos tradicionales.

Stanley Tucci aporta un estilo cercano y relajado. Su pasión por la cocina italiana se nota en cada conversación y convierte cada episodio en una experiencia cálida, donde el protagonista no es solo el alimento, sino las personas que lo producen y preservan sus tradiciones.

Una serie para ver… y abrir el apetito

Para quienes disfrutan de los documentales de viajes, la historia o la gastronomía, “Tucci in Italy” es una recomendación imprescindible. Cada capítulo invita a descubrir una Italia diferente, demostrando que no existe una única cocina italiana, sino una enorme diversidad de sabores, costumbres y paisajes.

Es una serie que inspira a viajar, a conocer el origen de muchos de los platos más famosos del mundo y a comprender por qué la gastronomía italiana fue reconocida como una de las grandes expresiones culturales del planeta.

Si alguna vez soñaste con recorrer Italia a través de sus pueblos, sus mercados, sus cocinas y su gente, “Tucci in Italy” merece un lugar en tu lista de documentales para ver.