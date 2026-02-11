Docentes de María Juana asumirán la conducción de la Escuela Nº 267 de Sastre

En la mañana de la radio dialogamos con Sonia Domínguez y Cintia Aimino, quienes fueron presentadas oficialmente como directora y vicedirectora de la Escuela Nº 267 “Aristóbulo del Valle” de la ciudad de Sastre, cargos que asumirán a lo largo del ciclo lectivo 2026.

Ambas docentes, con una reconocida trayectoria en el ámbito educativo local, son oriundas de María Juana y cuentan con una amplia experiencia en instituciones de la localidad. Sonia Domínguez se desempeñaba hasta ahora como encargada del CAEBA en María Juana, mientras que Cintia Aimino ocupaba el cargo de vicedirectora de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento Nº 398.

Durante la entrevista, compartieron sus expectativas frente a este nuevo desafío profesional, destacando la responsabilidad y el compromiso que implica conducir una institución educativa con historia y fuerte inserción en la comunidad de Sastre. El nombramiento de ambas docentes representa un reconocimiento a su labor y trayectoria, y un nuevo paso en su carrera dentro del sistema educativo provincial.

