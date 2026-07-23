Dos carreras nocturnas en Tokio: la Fórmula E se prepara para las rondas 14 y 15

La Fórmula E llega a Japón para disputar dos carreras nocturnas bajo las luces en Tokio.

La Fórmula E regresa para su penúltima ronda doble, compitiendo por las calles de Tokio, Japón, de noche por primera vez. El espectáculo promete ser imperdible y, con solo cuatro carreras restantes antes de coronar a los campeones del mundo, hay mucho por esperar.

Bajo las luces

La cultura automovilística de Japón está profundamente arraigada en el mundo del deporte motor, lo que convirtió al país en un destino imprescindible en el calendario de la Fórmula E. Desde su debut en 2024, el E-Prix de Tokio se ha convertido en uno de los favoritos entre pilotos y equipos, gracias a un magnífico circuito construido alrededor del Tokyo Big Sight.

En estas dos temporadas ya ha dejado momentos increíbles, con tres ganadores diferentes: Maximilian Guenther y Stoffel Vandoorne —ambos con el equipo Maserati MSG Racing—, seguidos por Oliver Rowland, quien logró una victoria local para Nissan la temporada pasada.

Sin embargo, este año la carrera tendrá un nuevo formato, ya que por primera vez se disputará de noche.

Además de ofrecer un gran espectáculo visual, durante el fin de semana se utilizará HVO para generar electricidad en el circuito donde no haya acceso a la red eléctrica. En lugar de usar diésel convencional, la Fórmula E empleará HVO en todos los generadores temporales necesarios para alimentar el E-Prix de Tokio 2026, manteniéndose así fiel a sus objetivos de sostenibilidad como el primer deporte con una huella de carbono neta cero certificada desde su creación.

Hazañas en casa

Además de ser una carrera importante para los aficionados y para el campeonato, el E-Prix de Tokio tiene un significado especial para dos de los equipos de la parrilla.

El primero es Nissan, que espera repetir el éxito de la temporada pasada, cuando Oliver Rowland consiguió la pole position en ambos días de carrera, además de lograr la victoria el domingo.

Nissan se unió a la Fórmula E en la temporada 5, correspondiente a 2018/19, convirtiéndose en el primer fabricante japonés en entrar en la categoría tras hacerse cargo de la estructura de Renault. Desde entonces, ha logrado 9 victorias, 34 podios y 13 poles. La temporada pasada logró el campeonato mundial de pilotos con Oliver Rowland, y se convirtió en el primer fabricante en comprometerse con la era GEN4.

También está Lola Yamaha ABT —con Yamaha como una de las marcas más importantes de Japón—, que llega tras conseguir su primera victoria en Shanghái. Después de unirse a la Fórmula E en la era GEN3 Evo, el equipo había logrado un podio en Miami la temporada pasada, antes de que una apuesta estratégica en la configuración durante una jornada lluviosa en Shanghái se tradujera en una victoria histórica para el equipo, con Lucas di Grassi al volante.

Desde la creación de la Fórmula E, también han competido tres pilotos japoneses en el campeonato eléctrico: Kamui Kobayashi, Takuma Sato y Sakon Yamamoto.

Cuatro carreras por disputar

Resulta difícil de creer que solo queden cuatro carreras y dos sedes antes de que llegue a su fin esta era de la Fórmula E. Con dos pruebas en Tokio y otras dos en la final de Londres, la era GEN3 está muy cerca de concluir.

Eso también significa que solo quedan cuatro rondas para coronar a los campeones, y la lucha está muy apretada.

En el campeonato de pilotos, Pascal Wehrlein (Porsche) lidera con 141 puntos, impulsado por su segunda victoria de la temporada conseguida en Shanghái. Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) lo sigue con 132 puntos, mientras que Oliver Rowland (Nissan) es tercero con 114. Antonio Félix da Costa (Jaguar) suma 111 puntos, y Jake Dennis (Andretti) y Edoardo Mortara (Mahindra Racing) tienen 109 y 103 puntos, respectivamente.

La situación está aún más ajustada en el campeonato por equipos, donde solo seis puntos separan a Jaguar TCS Racing, líder del campeonato, de Porsche, que suma 237 puntos tras 13 rondas. Sin embargo, es Porsche, vigente campeón, quien lidera el campeonato de fabricantes con 384 puntos.