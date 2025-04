Dos de tres en el básquet formativo para Atlético María Juana y presencia de escuelita y premini en el primer encuentro del año

Los equipos “Auriazules” se alzaron con dos victorias en su visita a San Vicente en el marco de las 5ta fecha del Torneo Apertura del Oeste Santafesino en divisiones formativas. Además, los más pequeños participaron del primer encuentro oficial de Escuelita y Premini en la ciudad de San Jorge.

Atlético María Juana visitó a Brown de San Vicente donde en el primer turno se jugó el partido correspondiente a la categoría MINI para que luego, tengan lugar las divisiones puntuables donde en U13 fue triunfo de Atlético María Juana por 109 a 62 y en U15 por 90 a 44. En tanto que en U17 cayó por 103 a 49.

En categoría U13 y U15, los dirigidos por Joaquín Elgotas comandan las posiciones con 5 partidos jugados, 5 ganados; mientras que en U17 se ubican en el tercer lugar del podio con 5 partidos jugados, 3 ganados y 2 perdidos.

En la próxima fecha (6°) reciben ene sl estadio “Edgar Nenito Rivolta” a Ceci BBC de la ciudad de Gálvez

Los más chicos formaron parte del primer encuentro oficial de Escuelita y Premini que se realizó el día domingo en tres sedes distintas de acuerdo a las zonas establecidas:

La zona “A” se jugó en las instalaciones del C. A. El Expreso de la ciudad de El Trébol con participación de Americano MyS de Carlos Pellegrini, Juventud Unida RC, C. A. El Expreso y C. A. Trebolense.

La zona “B”se disputó en el C. A. San Jorge con la presencia Atlético María Juana, C. A. Sastre, C. A. San Jorge y San Martín M. S. y B de Carlos Pellegrini.

Y la zona “C” se desarrolló en Santa Paula de Gálvez con la asistencia de Ceci BBC, Santa Paula, C. A. Brown y Gral. San Martín de San Martín de las Escobas.

Fue una excelente jornada de mucho básquet y amistad, con buena presencia de los pequeños de los clubes del Oeste Santafesino.