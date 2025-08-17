EESOPI 8143 José Manuel Estrada: Conferencia gratuita con Ayrton Oviedo en María Juana

La EESOPI 8143 José Manuel Estrada anunció la llegada de Ayrton Oviedo, reconocido actor y speaker, para dar inicio al EJE 25 y celebrar los 10 años de la Cooperativa. Oviedo, que ha llegado a más de 200.000 oyentes en más de 700 presentaciones, es especialista en temas como ludopatía, redes y bullying, y sus conferencias están especialmente dirigidas a jóvenes de escuelas secundarias.

El evento se llevará a cabo el martes 23 de septiembre en la Sociedad Italiana de María Juana. La conferencia es gratuita y abierta a todo público, y se invita a los asistentes a sumarse a una “Cadena de favores”: como entrada, se solicita la colaboración con leche, azúcar, cacao, mate cocido o un paquete de masitas, que serán donados a la Casa Alassia del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe.

Una oportunidad única para disfrutar de una charla inspiradora y, al mismo tiempo, colaborar con quienes más lo necesitan.