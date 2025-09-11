Ejercicio físico: clave no solo para la salud muscular, también para el bienestar mental y sexual masculino

Un relevamiento realizado por la Clínica Cleveland en Estados Unidos reveló que la actividad física no solo fortalece los músculos, sino que también impacta directamente en la salud mental y sexual de los hombres. Sin embargo, el estudio mostró que cerca del 30% de los hombres no realiza ejercicio físico regular, lo que puede repercutir en su bienestar general.

La encuesta, realizada a más de 1.100 hombres mayores de 18 años, indicó que quienes practican actividad física reportan mejoras en su confianza, energía y vida íntima. Por el contrario, cuando se saltan un entrenamiento, el 81% dijo sentir fatiga, el 47% reconoció más estrés o irritabilidad y el 33% experimentó una disminución en su bienestar mental. Además, el 61% afirmó que su estado físico influye directamente en su deseo o rendimiento sexual.

El estudio también expuso que muchos hombres desconocen que los problemas sexuales pueden ser una señal temprana de enfermedades graves: el 72% no sabía que podrían estar vinculados con patologías cardíacas, el 74% con diabetes no controlada, el 65% con hipertensión arterial y el 59% con depresión u otros trastornos de salud mental.

Según el Dr. Petar Bajic, director de la Sección de Salud de los Hombres del Instituto Urológico Glickman, “los hombres a veces se enfocan solo en la salud física, pero la salud mental y sexual son igual de importantes, y todas están conectadas”. El especialista remarcó la necesidad de romper estigmas para hablar de estos temas y buscar apoyo profesional.

La encuesta, parte de la campaña MENtion IT, también mostró que el 86% de los hombres sufre estrés, ansiedad o agotamiento mental en una semana típica y que más de la mitad (52%) se siente inseguro sobre su apariencia por la influencia de las redes sociales. No obstante, un 66% reconoció que busca o buscaría ayuda profesional para afrontar estas presiones.

El mensaje final de la investigación es claro: ser proactivo con la salud —a través del ejercicio, chequeos médicos y atención al bienestar mental— ayuda a prevenir enfermedades, mejorar la calidad de vida y fortalecer la confianza y la plenitud personal.

