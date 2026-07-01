Google amplía la generación de imágenes de Gemini con contexto personal, pero la función aún no llega a todos

Google anunció una importante mejora para Gemini, su plataforma de inteligencia artificial, al habilitar para las cuentas gratuitas una de sus funciones más avanzadas de generación de imágenes. La novedad permite que la IA utilice información contextual proveniente de otros servicios de Google para crear imágenes mucho más personalizadas, reduciendo la necesidad de escribir instrucciones extensas o aportar fotografías de referencia.

La herramienta, basada en el modelo conocido como Nano Banana 2, puede acceder —si el usuario lo autoriza expresamente— a información almacenada en aplicaciones como Google Fotos, Gmail, Google Drive, Calendario y el historial de búsquedas. Gracias a ese contexto, Gemini puede generar imágenes que incorporen elementos de la vida del usuario, como familiares, mascotas, destinos de viaje o eventos programados, sin que sea necesario describir cada detalle en el prompt.

Por ejemplo, un usuario podría solicitar una ilustración de sus vacaciones o una escena familiar y, si otorgó los permisos correspondientes, Gemini podría identificar los rostros de las personas almacenados en Google Fotos, reconocer el destino de un viaje a través del correo electrónico o del calendario e integrar toda esa información en una imagen generada por inteligencia artificial.

Esta integración representa un paso más hacia asistentes de IA con mayor conocimiento del contexto personal del usuario, una tendencia en la que también trabajan otras compañías del sector. Sin embargo, el acceso a información privada depende del consentimiento del usuario, quien puede decidir qué servicios vincular y revocar esos permisos cuando lo desee.

Una función gratuita, pero con una importante limitación

Aunque Google confirmó que esta tecnología estará disponible para las cuentas gratuitas de Gemini, la utilización del contexto personal se encuentra limitada por el momento a Estados Unidos.

La expansión internacional dependerá, en gran medida, de las regulaciones de privacidad de cada región. En la Unión Europea, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) impone restricciones al tratamiento de datos personales y al reconocimiento facial, lo que podría dificultar o retrasar la llegada de esta funcionalidad en su forma actual.

¿Es realmente un golpe para ChatGPT?

Algunos medios presentaron esta novedad con títulos como “Gemini entierra a ChatGPT”, pero esa afirmación resulta exagerada. Lo que Google incorporó es una ventaja específica: la capacidad de aprovechar el ecosistema de sus propios servicios para personalizar imágenes cuando el usuario lo permite.

En el caso de ChatGPT, la generación de imágenes sigue un enfoque diferente. Por razones de privacidad, cuando se trata de crear imágenes de una persona, normalmente se requiere que el usuario proporcione una fotografía durante la conversación en lugar de acceder automáticamente a galerías personales o servicios externos.

En definitiva, ambas plataformas están avanzando en direcciones distintas: Google apuesta por una integración profunda con su ecosistema de aplicaciones, mientras que OpenAI prioriza un modelo donde el usuario decide qué información comparte en cada conversación. La utilidad de uno u otro enfoque dependerá de las preferencias de cada usuario entre comodidad, personalización y control sobre sus datos personales.