“El Arte de Soñar”: una jornada de creatividad, fe y comunidad en el Complejo Educativo Santa María de los Ángeles

En la mañana de la radio recibimos a César Maldonado, director de la EESOPI N°2040 Santa María de los Ángeles, junto a las docentes Georgina Alesandreli (Nivel Secundario) y Maira Francese (Nivel Primario de la Escuela N°1066), quienes presentaron los detalles de una nueva edición de “El Arte de Soñar”, que se desarrollará este viernes 17 de octubre en el complejo educativo.

El encuentro, que cada año celebra la creatividad, la espiritualidad y el trabajo colectivo, se enmarca en el Jubileo 2025 – Peregrinos de Esperanza, con el propósito de compartir mensajes de fe y esperanza a través de distintas expresiones artísticas.

🕘 Programa de actividades:

Reapertura de la muestra. 20:30 a 23:00 hs: Cierre juvenil musical con participación de alumnos y docentes.

“El Arte de Soñar” se consolida año tras año como un espacio de encuentro, expresión y crecimiento espiritual, donde toda la comunidad educativa se une para compartir sus talentos y valores.