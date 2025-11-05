El Ballet Comunal de Garibaldi participará del Certamen Nacional de Folklore en el Teatro Luxor de Carlos Paz

En la mañana de Comunicándonos conversamos con Maribel Gamboa, presidenta comunal de Garibaldi, quien compartió la emoción y el orgullo por la participación del Ballet Comunal de Garibaldi en el Certamen Nacional de Folklore que se llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre en el prestigioso Teatro Luxor de Villa Carlos Paz.

El ballet, que es dirigido por el profesor Mario Medina de San Jorge, representará a la localidad en uno de los escenarios más importantes del país, donde se reunirán delegaciones de distintas provincias para competir en diversas categorías de danza tradicional y estilizada.

Gamboa destacó el compromiso y la dedicación del grupo de bailarines, que vienen preparándose desde hace meses para este gran desafío: “Es un orgullo enorme ver cómo nuestros jóvenes y adultos trabajan con pasión, llevando el nombre de Garibaldi a un certamen nacional. Es una experiencia que quedará grabada para siempre”.

El evento, organizado por reconocidas figuras del ambiente folklórico, convoca a ballets, parejas y solistas de todo el país, con un jurado de prestigio que evaluará técnica, expresión, vestuario y autenticidad cultural.

El Ballet Comunal de Garibaldi ya ha participado en múltiples encuentros y festivales regionales, y esta será su primera experiencia en el Teatro Luxor, uno de los escenarios más emblemáticos de Córdoba.