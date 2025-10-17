El Ballet Comunal “Raíces de mi Tierra” brilló en el Festival Internacional de Folclore en Termas de Río Hondo

En la mañana de la radio recibimos a Jerónimo Hernández, Bautista, Tamara y Gianela, integrantes del Ballet Comunal “Raíces de mi Tierra”, quienes compartieron la inolvidable experiencia vivida tras su participación en el FIFAS – XIX Festival Internacional de Folclore Ashpa Sumaj, realizado en Termas de Río Hondo.

El grupo fue parte de un encuentro que reunió a más de 5.000 bailarines de 22 países y de todas las provincias argentinas, celebrando la danza, la música y las tradiciones que unen a los pueblos.

Durante la entrevista, los bailarines contaron cómo fue representar a María Juana en un escenario de nivel internacional, donde el folclore se convirtió en un lenguaje común que trascendió fronteras y emociones.

Un verdadero orgullo para toda la comunidad ver cómo el talento, la dedicación y la pasión de nuestros artistas locales siguen dejando huella y llevando el nombre de María Juana a lo más alto de la cultura popular.