El Ballet de Garibaldi brilló en el Teatro Luxor de Carlos Paz y lo contamos en la mañana de la radio

En la mañana de nuestra radio charlamos con Maribel Gamboa y Sele Sosa, integrantes del Ballet Comunal de Garibaldi, quienes compartieron la enorme emoción de haber participado el pasado fin de semana en una presentación inolvidable en el Teatro Luxor de Villa Carlos Paz, uno de los escenarios más prestigiosos del país.

Las bailarinas detallaron cómo vivieron esta experiencia única, en la que el ballet fue parte de una gala especial que reunió a delegaciones artísticas de distintos puntos del país, dentro de un evento que celebra el talento y la proyección cultural regional. El Ballet de Garibaldi presentó una puesta colmada de identidad, color y fuerza expresiva, que fue ovacionada por el público.

Durante la entrevista, Maribel y Sele contaron cómo se prepararon para este desafío, el orgullo de compartir escenario con compañías de gran trayectoria y la satisfacción de representar a su localidad en un teatro emblemático que ha recibido a las figuras más importantes del espectáculo nacional.

La participación en el Luxor no solo significó un reconocimiento al trabajo del ballet, sino también un impulso para continuar creciendo y proyectándose hacia nuevos escenarios. Ambas destacaron que este logro es fruto del esfuerzo permanente, el acompañamiento de las familias y el apoyo de la comunidad.

Un fin de semana histórico para el Ballet de Garibaldi, que sigue llevando su arte y su identidad a grandes escenarios del país.