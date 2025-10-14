El Ballet “Raíces de mi Tierra” representó a María Juana en el Festival Internacional de Folklore Ashpa Súmaj

Romina Rodríguez Kern y Jerónimo Hernández, en el cierre del Festival Internacional de Folklore Ashpa Súmaj

En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Romina Rodríguez Kern, quien nos contó en vivo desde Santiago del Estero cómo vivieron los últimos momentos de la participación del Ballet Raíces de mi Tierra en el prestigioso Festival Internacional de Folklore Ashpa Súmaj (FIFAS), considerado el más importante del continente americano.

El evento, que reunió a más de 5.000 bailarines de 20 países y de las 23 provincias argentinas, se desarrolló en Las Termas de Río Hondo y se destacó por su enorme convocatoria y la calidad artística de los espectáculos. Durante cinco intensas jornadas, los participantes fueron parte de capacitaciones, encuentros culturales y grandes presentaciones en escenarios colmados de público.

Romina y Jerónimo compartieron la emoción de representar a María Juana y la provincia de Santa Fe en un festival que promueve la unión de las culturas a través de la danza y el arte. “Fue una experiencia increíble, un intercambio cultural enorme. Vivimos días de aprendizaje, de amistad y de amor por el folclore”, expresaron durante la comunicación.

El FIFAS —organizado por la Compañía de Danzas Folklóricas Ashpa Súmaj— es una celebración que trasciende fronteras y ha sido declarado de interés legislativo, social, cultural y turístico. Su prestigio crece año tras año, convirtiéndose en una referencia internacional para la danza tradicional.

Desde la organización ya se trabaja en la edición 2025 del Festival, que promete seguir consolidando este encuentro como uno de los mayores escenarios del folclore mundial.