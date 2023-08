El Banco Central devaluó más del 20%: llevó el dólar oficial a $365,50 y la tasa a 118%

Tras el resultado de las elecciones primarias, finalmente, el Banco Central avanzó con una devaluación del dólar mayorista oficial hasta los $350 y, resolvió subir la tasa de política monetaria (incluida la del plazo fijo tradicional) en 21 puntos porcentuales, hasta el 118%.

Las cotizaciones en las pizarras del Banco Nación muestran que llevar el dólar oficial minorista a $365,5 implica una devaluación del 21,8% con respecto a la cotización del último cierre y según trascendidos, la máxima autoridad monetaria lo mantendría fijo hasta las elecciones presidenciales de octubre. El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso elevar en 21 puntos porcentuales la tasa de política monetaria, e indicó que “la tasa de interés nominal anual de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días pasó a 118% (209% en términos efectivos anuales, TEA)” y en la misma comunicación expuso que las tasas mínimas garantizadas sobre los plazos fijos se redefinirán en función del nuevo nivel de la tasa de política.Desde el Banco Central explicaron que: “La autoridad monetaria entiende conveniente readecuar el nivel de las tasas de interés de los instrumentos de regulación monetaria, en línea con la recalibración del nivel del tipo de cambio oficial. Ello, a los efectos de anclar las expectativas cambiarias y minimizar el grado de traslado a precios, propender hacia retornos reales positivos sobre las inversiones en moneda local y favorecer la acumulación de reservas internacionales”.Martín Kalos, director de EPyCA Consultores analizó los primeros impactos que pueden esperarse en el mercado en función de la aceleración de la devaluación que implementó este lunes post electoral, el BCRA y expresó: “Está claro que, en línea con una negociación con el FMI, que hasta acá se había pospuesto, para justamente después de las elecciones, tenemos una devaluación del 22% en el tipo de cambio oficial y esto no se va a quedar acá”. Además, indico que “obviamente, va a ser que suban todos los demás tipos de cambio y va a acelerar toda la nominalidad de la economía”. “Se va a acelerar, en particular en alimentos, inicialmente y en todo lo que tiene componentes importados”.Para Kalos, eso va a tener un impacto social y productivo importante. “Veremos si después logra, como prometen, y no debería haber problema para que lo hagan, con tener en $350 el tipo de cambio de acá en más hasta las elecciones generales. Si eso es lo que están buscando, y efectivamente deberían poder hacerlo sin problema, el próximo objetivo del gobierno sería lograr que este salto devaluatorio, que implica un salto en la inflación, rápidamente vuelva a converger a un número más bajo y que no quede en una inercia más alta”, señaló el economista.La incertidumbre domina el mercado que aún procesa el resultado electoral, a lo que se sumó una devaluación del dólar oficial del 22%.A su vez, en los primeros movimientos bursátiles el MEP salta un 13% a $617,84 y el Contado con Liquidación un 6% a $639,50.En Santa Fe lo que dejó la devaluación pos-Paso en una paralización de ventas, falta de precios y aumentos abruptos. Electrodomésticos, neumáticos, corralones, herramientas industriales son algunos precios de los rubros afectados por la incertidumbre cambiaria post-eleccionesComo así también, no hay precios de referencia en las cadenas productivas, paralizándose una gran cantidad de operaciones gracias a esto y con aumentos de precios que irán acorde al porcentaje devaluatorio que fijó el gobierno tras las Paso. Empresarios y comerciantes aguardan que las dificultades operatorias en torno a la incertidumbre cambiaria cese en el transcurso de los días, pero la preocupación es denominador común.Uno de los rubros más afectados es la construcción. Corralones de Santa Fe han frenado las operaciones, aunque aclararon que “no hay una paralización en la cadena comercial en general” y que “se podría mantener con su stock actual durante los próximos días”.En la misma sintonía se encuentran comercios dedicados a la comercialización de neumáticos. Las dificultades para reponer unidades en el stock disponible en cada uno de los talleres y almacenes se hicieron presente, con un “corte total” del arribo de nuevos repuestos.En lo que refiere al rubro electrodomésticos, referentes del rubro en Santa Fe y la región afirmaron que “no existen a esta hora las ofertas bancarias para financiar compras en cuotas a nivel país. Solo quedó el “Ahora12″ con un interés gigantesco”.Alejandro Taborda, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe (Uisf), destacó que “ya hay recesión en el comercio interno” y postuló sobre esto: “Hay gran incertidumbre en el sector, con muchas complicaciones en las operaciones sobre todo en el comercio exterior. Ya podemos hablar de recesión en el comercio interno, no hay precios relativos, no hay posibilidad de hacerse de costos más o menos estables ni siquiera en el plazo de este mes que transcurre”.El referente del sector industria, agregó: “Lo que más preocupa es que estamos viendo medidas económicas sin saber a ciencia cierta a que plan responden o que persiguen. No se sabe si solamente es una devaluación para sincerar el tipo de cambio oficial, si realmente esto va en consonancia de un plan con el FMI, si se tiene una perspectiva que esto siga en el futuro sea quien sea el que gane las elecciones con esta incertidumbre”Por último, concluyó: “Hay muchas dificultades para mantener la actividad económica y la capacidad instalada, gran incertidumbre y preocupación, sumado a que serán meses en los que la situación se irá complicando día a día”.