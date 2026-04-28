Cine Club Sociedad Italiana presenta una nueva aventura para toda la familia en María Juana

El Cine Club de la Sociedad Italiana de María Juana vuelve a encender la pantalla grande con una propuesta ideal para disfrutar en familia. Este domingo 3 de mayo a las 19:00 hs llega Super Mario Galaxy: la película, una nueva y emocionante aventura basada en el universo del popular videojuego.

En esta secuela, los icónicos personajes Mario, Luigi y la princesa Peach se embarcan en un viaje que los llevará a recorrer los confines del espacio y distintas galaxias, en una historia cargada de acción, fantasía y humor. Con una duración de 98 minutos, la película promete entretener tanto a los fanáticos de siempre como a los más chicos.

Dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, la producción ha recibido muy buenas críticas por su dinamismo y su atractivo visual, destacándose como una excelente opción dentro del cine familiar.

Las entradas tendrán un valor de $4000 para el público en general y $3000 para socios. Desde la organización invitan a toda la comunidad a disfrutar de “el cine… en el cine”, en una nueva función pensada para compartir, reír y dejarse llevar por la magia de la pantalla grande.