Ozono Indumentaria presenta todas las novedades para enfrentar el frío de mayo

En diálogo con Radio María Juana, Marisol Gazola de Ozono Indumentaria adelantó la gran cantidad de novedades que ya están disponibles de cara a la llegada del frío en este mes de mayo.

El comercio ofrece una amplia variedad de prendas para toda la familia, incluyendo abrigos, zapatillas y botas, pensadas para afrontar las bajas temperaturas con comodidad y estilo. Además, cuentan con un completo stock en ropa blanca, colchones, somiers y respaldares, ampliando sus propuestas para el hogar.

Desde Ozono Indumentaria destacaron también las distintas facilidades de pago, con opciones en tarjetas, efectivo, importantes descuentos y la posibilidad de cuenta personal, brindando alternativas accesibles para todos los clientes en esta temporada invernal.