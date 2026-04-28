Ozono Indumentaria presenta todas las novedades para enfrentar el frío de mayo

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En diálogo con Radio María Juana, Marisol Gazola de Ozono Indumentaria adelantó la gran cantidad de novedades que ya están disponibles de cara a la llegada del frío en este mes de mayo.

El comercio ofrece una amplia variedad de prendas para toda la familia, incluyendo abrigos, zapatillas y botas, pensadas para afrontar las bajas temperaturas con comodidad y estilo. Además, cuentan con un completo stock en ropa blanca, colchones, somiers y respaldares, ampliando sus propuestas para el hogar.

Desde Ozono Indumentaria destacaron también las distintas facilidades de pago, con opciones en tarjetas, efectivo, importantes descuentos y la posibilidad de cuenta personal, brindando alternativas accesibles para todos los clientes en esta temporada invernal.

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