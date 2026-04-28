¿Por qué el 1° de mayo se celebra el Día del Trabajador en Argentina y qué derechos se conquistaron?

Cada 1° de mayo se conmemora en la Argentina y en gran parte del mundo el Día del Trabajador, una fecha que recuerda la lucha histórica por mejores condiciones laborales y derechos fundamentales.

El origen se remonta a 1886 en Chicago, donde miles de trabajadores iniciaron una huelga para reclamar la jornada laboral de ocho horas. La protesta derivó en una fuerte represión y en el histórico episodio conocido como la Revuelta de Haymarket, donde varios dirigentes obreros fueron condenados y ejecutados, pasando a la historia como los “Mártires de Chicago”.

A partir de allí, en 1889 la Segunda Internacional estableció el 1° de mayo como día de lucha y homenaje a los trabajadores. En Argentina, la conmemoración comenzó a fines del siglo XIX y fue creciendo con el impulso de sindicatos y movimientos obreros.

Los derechos conquistados en Argentina

Desde aquellas primeras luchas, los trabajadores argentinos lograron una serie de conquistas fundamentales que hoy forman parte de la vida cotidiana:

Principales conquistas laborales en Argentina

Descanso semanal obligatorio (domingo)

👉 1905 – Ley 4.661

Primera normativa que garantizó el descanso dominical.

👉 1905 – Ley 4.661 Primera normativa que garantizó el descanso dominical. Jornada laboral de 8 horas

👉 1929 – Ley 11.544

Limitó la jornada laboral y marcó un antes y un después en las condiciones de trabajo.

👉 1929 – Ley 11.544 Limitó la jornada laboral y marcó un antes y un después en las condiciones de trabajo. Indemnización por despido

👉 1934 – Ley 11.729

Estableció compensaciones económicas ante despidos sin causa.

👉 1934 – Ley 11.729 Estableció compensaciones económicas ante despidos sin causa. Vacaciones pagas

👉 1945 – Decreto 1740

Garantizó el derecho al descanso anual remunerado.

👉 1945 – Decreto 1740 Garantizó el derecho al descanso anual remunerado. Aguinaldo (Sueldo Anual Complementario)

👉 1945 – Decreto 33.302

Incorporó el pago de un salario extra anual.

👉 1945 – Decreto 33.302 Incorporó el pago de un salario extra anual. Derechos laborales constitucionales

👉 1949 – Reforma Constitucional

Se incorporaron derechos del trabajador a la Constitución Nacional.

👉 1949 – Reforma Constitucional Se incorporaron derechos del trabajador a la Constitución Nacional. Convenios colectivos de trabajo

👉 1953 – Ley 14.250

Reguló la negociación entre trabajadores y empleadores.

👉 1953 – Ley 14.250 Reguló la negociación entre trabajadores y empleadores. Sistema de jubilaciones y pensiones

👉 1954 – Ley 14.370 (unificación del sistema)

Consolidó el sistema previsional moderno.

👉 1954 – Ley 14.370 (unificación del sistema) Consolidó el sistema previsional moderno. Obras sociales (cobertura de salud)

👉 1970 – Ley 18.610

Estableció el sistema de salud sindical.

👉 1970 – Ley 18.610 Estableció el sistema de salud sindical. Ley de Contrato de Trabajo

👉 1974 – Ley 20.744

Marco general que regula la relación laboral en Argentina.

👉 1974 – Ley 20.744 Marco general que regula la relación laboral en Argentina. Salario Mínimo, Vital y Móvil

👉 1964 – Ley 16.459 (institucionalizado luego en distintas normas)

Estableció un piso salarial básico.

👉 1964 – Ley 16.459 (institucionalizado luego en distintas normas) Estableció un piso salarial básico. Ley de Riesgos del Trabajo

👉 1995 – Ley 24.557

Sistema de cobertura ante accidentes laborales.

👉 1995 – Ley 24.557 Sistema de cobertura ante accidentes laborales. Licencia por maternidad

👉 1974 – incorporada en Ley de Contrato de Trabajo

Protección laboral para trabajadoras embarazadas.

Muchas de estas conquistas se consolidaron especialmente durante el siglo XX, en etapas clave de ampliación de derechos laborales en el país.

Una fecha para reflexionar

Hoy, el 1° de mayo no solo es un feriado nacional, sino una jornada para valorar el camino recorrido y reflexionar sobre los desafíos actuales del mundo del trabajo: la informalidad, el empleo joven, las nuevas tecnologías y las condiciones laborales en constante transformación.

El Día del Trabajador sigue siendo, más de un siglo después, un símbolo de lucha, dignidad y reconocimiento a quienes, con su esfuerzo diario, construyen el presente y el futuro del país.